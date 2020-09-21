https://ria.ru/20200921/shkolniki-1577541265.html
СК возбудил дело после массового заболевания детей в новгородской школе
Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:20
2020-09-21T12:20
2020-09-21T12:20
россия
здоровье - общество
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе поселка Шимск <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>, сообщает региональное СУСК РФ.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. У всех детей были взяты анализы на основные виды инфекций. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, риновирус выявлен у части учеников школы. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября школа вернулась к работе в штатном режиме."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Новгородской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания в школе в поселке Шимск, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся."В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания детей", - отмечает ведомство.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье - общество, новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области
, сообщает региональное СУСК РФ.
В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. У всех детей были взяты анализы на основные виды инфекций. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, риновирус выявлен у части учеников школы. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября школа вернулась к работе в штатном режиме.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания в школе в поселке Шимск, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.
"В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания детей", - отмечает ведомство.