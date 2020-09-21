https://ria.ru/20200921/shkolniki-1577541265.html

СК возбудил дело после массового заболевания детей в новгородской школе

Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:20

2020-09-21T12:20

2020-09-21T12:20

россия

здоровье - общество

новгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе поселка Шимск <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>, сообщает региональное СУСК РФ.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. У всех детей были взяты анализы на основные виды инфекций. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, риновирус выявлен у части учеников школы. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября школа вернулась к работе в штатном режиме."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Новгородской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания в школе в поселке Шимск, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся."В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания детей", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20200917/gibel-1577389145.html

россия

новгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, новгородская область, происшествия