В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
По уточненной информации регионального управления Роспотребнадзора, с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. На сегодняшний день в медучреждениях остаются 24 ребенка, все остальные выписаны. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Ранее было возбуждено два уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".
"В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи с заболеванием школьников", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что дело возбуждено по факту отравления. По информации прокуратуры, сотрудники "Центра питания" ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности, они своевременно не приняли меры к пресечению деятельности по оказанию услуг, не отвечающих требованиям санитарного законодательства.
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