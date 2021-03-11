https://ria.ru/20210311/otravlenie-1600701014.html

В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах

В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах

В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T05:15

2021-03-11T05:15

2021-03-11T05:15

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.По уточненной информации регионального управления Роспотребнадзора, с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. На сегодняшний день в медучреждениях остаются 24 ребенка, все остальные выписаны. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Ранее было возбуждено два уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект"."В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи с заболеванием школьников", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что дело возбуждено по факту отравления. По информации прокуратуры, сотрудники "Центра питания" ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности, они своевременно не приняли меры к пресечению деятельности по оказанию услуг, не отвечающих требованиям санитарного законодательства.

https://ria.ru/20210309/otravlenie-1600433042.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия