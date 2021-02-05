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В Дагестане тридцать детей отравились в школьной столовой
В Дагестане тридцать детей отравились в школьной столовой
Тридцать детей отравились в школьной столовой в Хунзахском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:33
2021-02-05T11:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хунзахский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать детей отравились в школьной столовой в Хунзахском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.По версии следствия, с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающиеся диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.В пресс-службе СУСК добавили, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.Специалисты Роспотребнадзора Дагестана изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для исследования.
https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
россия
хунзахский район
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хунзахский район, происшествия

В Дагестане тридцать детей отравились в школьной столовой

11:33 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать детей отравились в школьной столовой в Хунзахском районе Дагестана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
По версии следствия, с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающиеся диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК добавили, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Специалисты Роспотребнадзора Дагестана изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для исследования.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хунзахский районПроисшествия
 
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