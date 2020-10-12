Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html
В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе Мончегорска обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:47
2020-10-12T16:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мончегорск
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе <a href="http://ria.ru/location_Monchegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Мончегорска</a> обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Отмечается, что дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" было возбуждено по результатам прокурорской проверки.Пострадавшие получили медпомощь амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Отмечается, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в том числе назначен комплекс судебных экспертиз. "Действиям лиц, ответственных за нарушение требований безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/otravlenie-1578991224.html
1
россия
мончегорск
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), мончегорск, мурманская область, происшествия

В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе

16:47 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе Мончегорска обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ СК.
Отмечается, что дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" было возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Приготовление шашлыка на фестивале грузинской культуры Тбилисоба в саду Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:44
В Самарканде 15 человек отравились шашлыком с нитратом натрия

"По данным следствия, в сентябре 2020 года в ходе оказания услуг по организации и предоставлению питания в одной из школ города Мончегорска допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований… В результате указанных нарушений не менее 53 человек, в том числе несовершеннолетние, заразились норовирусной инфекцией, которая может повлечь наступление реальной угрозы для здоровья людей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили медпомощь амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Отмечается, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в том числе назначен комплекс судебных экспертиз. "Действиям лиц, ответственных за нарушение требований безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 12:00
В Махачкале отравились воспитанники трех детских садов, СК завел дело
 
Обсудить1
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МончегорскМурманская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния