https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе Мончегорска обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ СК. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:47

2020-10-12T16:47

2020-10-12T16:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мончегорск

мурманская область

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе <a href="http://ria.ru/location_Monchegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Мончегорска</a> обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Отмечается, что дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" было возбуждено по результатам прокурорской проверки.Пострадавшие получили медпомощь амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Отмечается, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в том числе назначен комплекс судебных экспертиз. "Действиям лиц, ответственных за нарушение требований безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/otravlenie-1578991224.html

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россия

мончегорск

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мончегорск, мурманская область, происшествия