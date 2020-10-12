В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе
МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как у 53 человек в школе Мончегорска обнаружили норовирус, сообщили в региональном СУ СК.
Отмечается, что дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" было возбуждено по результатам прокурорской проверки.
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"По данным следствия, в сентябре 2020 года в ходе оказания услуг по организации и предоставлению питания в одной из школ города Мончегорска допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований… В результате указанных нарушений не менее 53 человек, в том числе несовершеннолетние, заразились норовирусной инфекцией, которая может повлечь наступление реальной угрозы для здоровья людей", - говорится в сообщении.
Пострадавшие получили медпомощь амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Отмечается, что по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в том числе назначен комплекс судебных экспертиз. "Действиям лиц, ответственных за нарушение требований безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.