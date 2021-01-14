https://ria.ru/20210114/dizenteriya-1593062210.html

В материалах отравившихся в Буйнакске нашли возбудитель дизентерии

В материалах отравившихся в Буйнакске нашли возбудитель дизентерии

ДНК возбудителя дизентерии нашли после исследования проб водопроводной воды и материала от 19 больных в дагестанском Буйнакске, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:28

2021-01-14T17:28

2021-01-14T17:28

массовое отравление детей в буйнакске

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

буйнакск

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ДНК возбудителя дизентерии нашли после исследования проб водопроводной воды и материала от 19 больных в дагестанском Буйнакске, сообщает Роспотребнадзор.С 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировали 115 случаев отравления, из них 97 – у детей. Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому старшему из них 13 лет, самому младшему - 2 года. В центральную городскую больницу госпитализировали 83 человека с острой кишечной инфекцией, в их числе 69 детей. Накануне были выписаны 25 человек. Позднее сообщалось, что в четверг выписаны еще 26 отравившихся."Источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода. В вирусологической лаборатории Роспотребнадзора по Дагестану по результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella)", - говорится в сообщении.Взято также 50 проб водопроводной воды на вирусологические, санитарно-химические и санитарно-бактериологические показатели, из них исследована 21 проба, по полученным результатам 18 проб не соответствует требованиям, уточнили в пресс-службе."Водоснабжение и водоотведение г. Буйнакска осуществляется с нарушениями санитарно- эпидемиологических и технических норм: в ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора Апке-озень, установлены многочисленные самовольные врезки. Водопроводные трубы оказались затоплены, "колодцы" заполнены канализационными стоками. Не предусмотрен полный цикл водоподготовки", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210114/otravlenie-1593061046.html

буйнакск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление детей в буйнакске, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия