https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601379262.html
СК проверяет информацию об отравлении детей на спортбазе в Подмосковье
СК проверяет информацию об отравлении детей на спортбазе в Подмосковье
Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:26
2021-03-15T19:26
2021-03-15T19:26
кратово
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 15 марта в интернете появилась информация о госпитализации девяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет из центра спортивной подготовки, расположенного в поселке Кратово Раменского городского округа, с пищевым отравлением в различные медучреждения Московской области.Ранее сообщалось о проверке прокуратуры, а подмосковный минздрав заявил, что семь подростков находятся в состоянии средней тяжести, еще двое - в удовлетворительном.
https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html
кратово
московская область (подмосковье)
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кратово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия