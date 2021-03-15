https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601379262.html

СК проверяет информацию об отравлении детей на спортбазе в Подмосковье

СК проверяет информацию об отравлении детей на спортбазе в Подмосковье

Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:26

2021-03-15T19:26

2021-03-15T19:26

кратово

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 15 марта в интернете появилась информация о госпитализации девяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет из центра спортивной подготовки, расположенного в поселке Кратово Раменского городского округа, с пищевым отравлением в различные медучреждения Московской области.Ранее сообщалось о проверке прокуратуры, а подмосковный минздрав заявил, что семь подростков находятся в состоянии средней тяжести, еще двое - в удовлетворительном.

https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html

кратово

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кратово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия