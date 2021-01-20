https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593910528.html
В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей
В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей
Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:06
2021-01-20T20:06
2021-01-20T20:33
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в пресс-службе министерства образования Подмосковья сообщили, что 96 школьников обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске, по фактам случившегося проводится проверка."Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки состояние стабильное, без ухудшений. Состояние остальных детей и взрослых, обратившихся за медицинской помощью, удовлетворительное", - говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначена антибактериальная и симптоматическая терапия, за ними установлено медицинское наблюдение, а также взят клинический материал на бактериологические и вирусологические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html
https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593909448.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), красноармейск