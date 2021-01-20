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В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей
В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей
Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:06
2021-01-20T20:33
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
красноармейск
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в пресс-службе министерства образования Подмосковья сообщили, что 96 школьников обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске, по фактам случившегося проводится проверка."Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки состояние стабильное, без ухудшений. Состояние остальных детей и взрослых, обратившихся за медицинской помощью, удовлетворительное", - говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначена антибактериальная и симптоматическая терапия, за ними установлено медицинское наблюдение, а также взят клинический материал на бактериологические и вирусологические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), красноармейск

В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей

20:06 20.01.2021 (обновлено: 20:33 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе министерства образования Подмосковья сообщили, что 96 школьников обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске, по фактам случившегося проводится проверка.
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"Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки состояние стабильное, без ухудшений. Состояние остальных детей и взрослых, обратившихся за медицинской помощью, удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначена антибактериальная и симптоматическая терапия, за ними установлено медицинское наблюдение, а также взят клинический материал на бактериологические и вирусологические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в пресс-службе.
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