https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593910528.html

В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей

В ФМБА оценили состояние отравившихся в Красноармейске детей

Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:06

2021-01-20T20:06

2021-01-20T20:33

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

красноармейск

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один госпитализированный после отравления в подмосковном Красноармейске ребенок находится в состоянии средней тяжести, все остальные пострадавшие - в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в пресс-службе министерства образования Подмосковья сообщили, что 96 школьников обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске, по фактам случившегося проводится проверка."Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки состояние стабильное, без ухудшений. Состояние остальных детей и взрослых, обратившихся за медицинской помощью, удовлетворительное", - говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначена антибактериальная и симптоматическая терапия, за ними установлено медицинское наблюдение, а также взят клинический материал на бактериологические и вирусологические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html

https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593909448.html

красноармейск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), красноармейск