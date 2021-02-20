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В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников
В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников
Следователи возбудили уголовное дело после отравления 34 учащихся школы в Тольятти, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Самарской области. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:07
2021-02-20T13:07
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 20 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 34 учащихся школы в Тольятти, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Самарской области.По предварительным данным следствия, за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника и двое педагогов. По данным мэрии Тольятти, инцидент произошел в школе №43, все дети находятся дома, их состояние удовлетворительное."По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Как уточнили в администрации города, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти проводит эпидемиологическое расследование. Отмечается, что все работники пищеблока прошли дополнительное обследование, признаки инфекционных заболеваний у них не выявлены. В субботу в школе проводится усиленная санитарная обработка и дезинфекция. Учебный день в образовательной организации перенесен с 20-го на 27 февраля.
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самарская область
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РИА Новости
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, тольятти, происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников

13:07 20.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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САМАРА, 20 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 34 учащихся школы в Тольятти, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по Самарской области.
По предварительным данным следствия, за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника и двое педагогов. По данным мэрии Тольятти, инцидент произошел в школе №43, все дети находятся дома, их состояние удовлетворительное.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации города, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти проводит эпидемиологическое расследование. Отмечается, что все работники пищеблока прошли дополнительное обследование, признаки инфекционных заболеваний у них не выявлены. В субботу в школе проводится усиленная санитарная обработка и дезинфекция. Учебный день в образовательной организации перенесен с 20-го на 27 февраля.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 10:58
После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Самарская областьТольяттиПроисшествия
 
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