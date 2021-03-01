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В Красноярске возбудили дело после массового отравления детей салатами
В Красноярске возбудили дело после массового отравления детей салатами
Следователи полиции возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм в результате массового отравления овощными салатами более 70 школьников в Красноярске,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:26
2021-03-01T12:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм в результате массового отравления овощными салатами более 70 школьников в Красноярске, сообщили журналистам в прокуратуре региона.Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. По данным ведомства, заболели школьники из Советского и Октябрьского районов Красноярска. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.По данным прокуратуры, установлено, что факты заболевания иерсиниозной инфекцией у 70 учащихся зарегистрированы в 17 школах Красноярска. Услугу по организации школьного питания в указанных школах оказывает ООО "Развитие" на основании заключенного муниципального контракта."В связи с нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии прокуратура внесла преставления в ООО "Развитие", а также в адрес главного управления образования администрации Красноярска, выполняющего полномочия учредителя образовательных организаций. Возбуждённое следственным органом уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) поставлено на контроль прокуратуры края", - сообщает прокуратура.В свою очередь в ГСУСК региона сообщили, что по факту массового отравления детей, также организована доследственная проверка.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия

В Красноярске возбудили дело после массового отравления детей салатами

12:26 01.03.2021 (обновлено: 12:27 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм в результате массового отравления овощными салатами более 70 школьников в Красноярске, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. По данным ведомства, заболели школьники из Советского и Октябрьского районов Красноярска. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.
По данным прокуратуры, установлено, что факты заболевания иерсиниозной инфекцией у 70 учащихся зарегистрированы в 17 школах Красноярска. Услугу по организации школьного питания в указанных школах оказывает ООО "Развитие" на основании заключенного муниципального контракта.
"В связи с нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии прокуратура внесла преставления в ООО "Развитие", а также в адрес главного управления образования администрации Красноярска, выполняющего полномочия учредителя образовательных организаций. Возбуждённое следственным органом уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) поставлено на контроль прокуратуры края", - сообщает прокуратура.
В свою очередь в ГСУСК региона сообщили, что по факту массового отравления детей, также организована доследственная проверка.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскПроисшествия
 
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