https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748678261.html
В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе
В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе - РИА Новости, 04.09.2021
В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:24
2021-09-04T11:24
2021-09-04T13:24
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального ведомства."Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:24 04.09.2021 (обновлено: 13:24 04.09.2021)
В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе
Прокуратура проверит факт отравления детей в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде