https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748678261.html

В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе

В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе - РИА Новости, 04.09.2021

В Нижнем Новгороде проверят данные о массовом отравлении детей в школе

Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:24

2021-09-04T11:24

2021-09-04T13:24

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального ведомства."Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних."По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)