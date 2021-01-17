https://ria.ru/20210117/otravlenie-1593394865.html
В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:19
2021-01-17T13:19
2021-01-17T13:26
массовое отравление детей в буйнакске
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 янв – РИА Новости. Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации Буйнакска.По его словам, на сегодняшний день в больнице остаются 70 пациентов, среди них 43 ребёнка. "За последние сутки выписаны 34 человека, в больницу поступило 10 человек. Уже наблюдается положительная динамика", – добавил он.Ранее администрация Буйнакска обратилась к жителям города с просьбой употреблять только бутилированную или кипяченую воду до завершения расследования причин вспышки инфекции. В городе была временно приостановлена работа школ и детских садов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия