Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/otravlenie-1593394865.html
В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:19
2021-01-17T13:26
массовое отравление детей в буйнакске
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 янв – РИА Новости. Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации Буйнакска.По его словам, на сегодняшний день в больнице остаются 70 пациентов, среди них 43 ребёнка. "За последние сутки выписаны 34 человека, в больницу поступило 10 человек. Уже наблюдается положительная динамика", – добавил он.Ранее администрация Буйнакска обратилась к жителям города с просьбой употреблять только бутилированную или кипяченую воду до завершения расследования причин вспышки инфекции. В городе была временно приостановлена работа школ и детских садов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия

В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303

13:19 17.01.2021 (обновлено: 13:26 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 янв – РИА Новости. Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации Буйнакска.
"Всего с 11 января в больницы Буйнакска с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 дети. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на сегодняшний день в больнице остаются 70 пациентов, среди них 43 ребёнка. "За последние сутки выписаны 34 человека, в больницу поступило 10 человек. Уже наблюдается положительная динамика", – добавил он.
Ранее администрация Буйнакска обратилась к жителям города с просьбой употреблять только бутилированную или кипяченую воду до завершения расследования причин вспышки инфекции. В городе была временно приостановлена работа школ и детских садов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Больница - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 00:34
Случаи массового отравления детей в России
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеСледственный комитет России (СК РФ)БуйнакскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния