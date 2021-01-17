https://ria.ru/20210117/otravlenie-1593394865.html

В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303

В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303

Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:19

2021-01-17T13:19

2021-01-17T13:26

массовое отравление детей в буйнакске

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 17 янв – РИА Новости. Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 303, среди них – 239 детей, сообщили РИА Новости в администрации Буйнакска.По его словам, на сегодняшний день в больнице остаются 70 пациентов, среди них 43 ребёнка. "За последние сутки выписаны 34 человека, в больницу поступило 10 человек. Уже наблюдается положительная динамика", – добавил он.Ранее администрация Буйнакска обратилась к жителям города с просьбой употреблять только бутилированную или кипяченую воду до завершения расследования причин вспышки инфекции. В городе была временно приостановлена работа школ и детских садов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html

буйнакск

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2021

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массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия