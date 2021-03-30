https://ria.ru/20210330/otravlenie-1603458399.html

Число детей, отравившихся в селе на Ставрополье, выросло до 50

Число детей, отравившихся в селе на Ставрополье, выросло до 50

Число детей с симптомами расстройства пищеварения в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае увеличилось до 50, из них двое госпитализированы, сообщили РИА... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:38

2021-03-30T14:38

2021-03-30T14:38

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 30 мар - РИА Новости. Число детей с симптомами расстройства пищеварения в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае увеличилось до 50, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее в минздраве сообщили, что с симптоматикой расстройства пищеварения в участковую больницу обратились 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка, из которых 17 – школьники. Восьми взрослым потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. В селе развернут инфекционный госпиталь."Уже 50 детей, из них двое госпитализированы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия