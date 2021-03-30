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Число детей, отравившихся в селе на Ставрополье, выросло до 50
Число детей, отравившихся в селе на Ставрополье, выросло до 50
Число детей с симптомами расстройства пищеварения в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае увеличилось до 50, из них двое госпитализированы, сообщили РИА... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:38
2021-03-30T14:38
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 30 мар - РИА Новости. Число детей с симптомами расстройства пищеварения в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае увеличилось до 50, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее в минздраве сообщили, что с симптоматикой расстройства пищеварения в участковую больницу обратились 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка, из которых 17 – школьники. Восьми взрослым потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. В селе развернут инфекционный госпиталь."Уже 50 детей, из них двое госпитализированы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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ставропольский край, происшествия

Число детей, отравившихся в селе на Ставрополье, выросло до 50

14:38 30.03.2021
 
© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / Surabky
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 мар - РИА Новости. Число детей с симптомами расстройства пищеварения в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае увеличилось до 50, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в минздраве сообщили, что с симптоматикой расстройства пищеварения в участковую больницу обратились 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка, из которых 17 – школьники. Восьми взрослым потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. В селе развернут инфекционный госпиталь.
"Уже 50 детей, из них двое госпитализированы", - сказали в ведомстве.
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 13:39
Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах
 
Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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