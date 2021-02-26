https://ria.ru/20210226/otravlenie-1599106727.html

В Красноярске 158 человек отравились водой

В Красноярске 158 человек отравились водой

Почти 160 человек, в том числе 90 детей, пострадали в конце января-начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:57

2021-02-26T14:57

2021-02-26T14:57

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Почти 160 человек, в том числе 90 детей, пострадали в конце января-начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Красноярская прокуратура 1 февраля начала проверку информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Позднее по требованию прокуратуры следственный орган возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, 56 граждан признаны потерпевшими. Прокуратура внесла представление компании-поставщику воды "КрасКому", чтобы исключить такие случаи в дальнейшем. По данным "КрасКома", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы, в компании отмечали, что результаты анализов воды показали ее соответствие стандартам качества, и заявили, что обжалуют представление.В ведомстве сообщили, что санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости".По нарушениям возбуждены дела об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц и юридического лица "КрасКом" по части 1 статьи 6.3. КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это влечет предупреждение или административный штраф на граждан от 100 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html

https://ria.ru/20210224/otravlenie-1598802967.html

россия

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия