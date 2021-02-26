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В Красноярске 158 человек отравились водой
В Красноярске 158 человек отравились водой
Почти 160 человек, в том числе 90 детей, пострадали в конце января-начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:57
2021-02-26T14:57
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Почти 160 человек, в том числе 90 детей, пострадали в конце января-начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Красноярская прокуратура 1 февраля начала проверку информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Позднее по требованию прокуратуры следственный орган возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, 56 граждан признаны потерпевшими. Прокуратура внесла представление компании-поставщику воды "КрасКому", чтобы исключить такие случаи в дальнейшем. По данным "КрасКома", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы, в компании отмечали, что результаты анализов воды показали ее соответствие стандартам качества, и заявили, что обжалуют представление.В ведомстве сообщили, что санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости".По нарушениям возбуждены дела об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц и юридического лица "КрасКом" по части 1 статьи 6.3. КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это влечет предупреждение или административный штраф на граждан от 100 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске 158 человек отравились водой

14:57 26.02.2021
 
© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Радио Sputnik
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Почти 160 человек, в том числе 90 детей, пострадали в конце января-начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Красноярская прокуратура 1 февраля начала проверку информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Позднее по требованию прокуратуры следственный орган возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, 56 граждан признаны потерпевшими. Прокуратура внесла представление компании-поставщику воды "КрасКому", чтобы исключить такие случаи в дальнейшем. По данным "КрасКома", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы, в компании отмечали, что результаты анализов воды показали ее соответствие стандартам качества, и заявили, что обжалуют представление.
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"Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю завершено санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди населения Октябрьского района Красноярска. В период с 31 января по 6 февраля зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 детей. Преимущественно регистрировались случаи заболевания легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости".
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По нарушениям возбуждены дела об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц и юридического лица "КрасКом" по части 1 статьи 6.3. КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это влечет предупреждение или административный штраф на граждан от 100 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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