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В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников
В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников
Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T07:12
2021-03-06T07:12
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.По данным эпидемиологического расследования, рассказали в Роспотребнадзоре, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.В Роспотребнадзоре также добавили, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО "Респект". Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО "Развитие". Деятельность этих юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников

07:12 06.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.
По данным эпидемиологического расследования, рассказали в Роспотребнадзоре, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.
"Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции", - отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также добавили, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО "Респект". Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО "Развитие". Деятельность этих юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности.
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