https://ria.ru/20210306/otravlenie-1600172718.html

В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников

В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников

Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T07:12

2021-03-06T07:12

2021-03-06T07:12

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

красноярский край

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили журналистам в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.По данным эпидемиологического расследования, рассказали в Роспотребнадзоре, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.В Роспотребнадзоре также добавили, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО "Респект". Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО "Развитие". Деятельность этих юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности.

https://ria.ru/20210303/povara-1599788490.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, красноярский край, красноярск, происшествия