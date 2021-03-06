В Красноярском крае более тонны овощей изъяли после отравления школьников
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 тонны овощей изъяты со склада после заражения иерсиниозом детей в Красноярском крае, вспышка заболевания находится на контроле глава Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.
По данным эпидемиологического расследования, рассказали в Роспотребнадзоре, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.
"Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции", - отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также добавили, что поставщиком овощной продукции, которая поставлялась централизованно в образовательные учреждения города, является ООО "Респект". Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО "Развитие". Деятельность этих юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности.