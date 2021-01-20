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СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после массового отравления школьников из... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:03
2021-01-20T20:13
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после массового отравления школьников из двух школ Красноармейска в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий."По результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 238 УК РФ)", - сказала она.Врадий добавила, что, по предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ г.о. Красноармейска и двое сотрудников столовых."В настоящее время следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация. Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обратившихся в больницу произведён забор мазков с целью установления причин заболевания", - добавила она.
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красноармейск
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия

СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье

20:03 20.01.2021 (обновлено: 20:13 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после массового отравления школьников из двух школ Красноармейска в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 238 УК РФ)", - сказала она.
Врадий добавила, что, по предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ г.о. Красноармейска и двое сотрудников столовых.
"В настоящее время следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация. Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обратившихся в больницу произведён забор мазков с целью установления причин заболевания", - добавила она.
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 16:56
Прокуратура проверит сообщения об отравлении 24 школьников в Тольятти
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)КрасноармейскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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