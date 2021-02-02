https://ria.ru/20210202/shkola-1595641113.html

В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате

В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате

Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:02

2021-02-02T12:02

2021-02-02T12:02

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

томск

томская область

бакчарский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура региона.В этой связи прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению администрацией школы-интерната требований организации обучения, проживания и питания детей. Также прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/krasnoyarsk-1595635988.html

томск

томская область

бакчарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), томск, томская область, бакчарский район, происшествия