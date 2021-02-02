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В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате
В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате
Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:02
2021-02-02T12:02
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
томск
томская область
бакчарский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура региона.В этой связи прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению администрацией школы-интерната требований организации обучения, проживания и питания детей. Также прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/krasnoyarsk-1595635988.html
томск
томская область
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), томск, томская область, бакчарский район, происшествия

В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате

12:02 02.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура региона.
"К настоящему времени более 20 учеников муниципального казенного образовательного учреждения "Крыловская школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления", - говорится в сообщении.
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В этой связи прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению администрацией школы-интерната требований организации обучения, проживания и питания детей. Также прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.
"Кроме того, прокуратурой контролируются ход и результаты доследственной проверки, которая проводится по данному факту органами полиции", - сообщили в надзорном ведомстве.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТомскТомская областьБакчарский районПроисшествия
 
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