В Томской области более 20 детей отравились в школе-интернате
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Более 20 учеников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями из Бакчарского района Томской области госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления, проводится проверка, сообщает во вторник прокуратура региона.
"К настоящему времени более 20 учеников муниципального казенного образовательного учреждения "Крыловская школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" госпитализированы в Томске с симптомами кишечного отравления", - говорится в сообщении.
В этой связи прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению администрацией школы-интерната требований организации обучения, проживания и питания детей. Также прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.
"Кроме того, прокуратурой контролируются ход и результаты доследственной проверки, которая проводится по данному факту органами полиции", - сообщили в надзорном ведомстве.