https://ria.ru/20210226/otravlenie-1599029901.html

Количество отравившихся в Каспийске возросло до 33

Количество отравившихся в Каспийске возросло до 33

Количество отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:47

2021-02-26T07:47

2021-02-26T07:47

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

каспийск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Количество отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.Ранее минздрав Дагестана сообщал о 29 обращениях в каспийскую больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.СУСК по региону возбудил уголовное дело по факту массового отравления, а прокуратура республики даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия и в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса.Предполагаемым фактором передачи инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства."Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы, по санитарно-химическим показателям (мутность) - 12 проб воды", - уточнили в ведомстве.По предписанию управления Роспотребнадзора по республике прекращена подача воды с централизованной системы водоснабжения. Организован подвоз воды населению города.Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению Каспийска, с ежедневным отбором проб.

https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598322924.html

россия

махачкала

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, каспийск, происшествия