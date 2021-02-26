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Количество отравившихся в Каспийске возросло до 33
Количество отравившихся в Каспийске возросло до 33
Количество отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:47
2021-02-26T07:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Количество отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.Ранее минздрав Дагестана сообщал о 29 обращениях в каспийскую больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.СУСК по региону возбудил уголовное дело по факту массового отравления, а прокуратура республики даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия и в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса.Предполагаемым фактором передачи инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства."Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы, по санитарно-химическим показателям (мутность) - 12 проб воды", - уточнили в ведомстве.По предписанию управления Роспотребнадзора по республике прекращена подача воды с централизованной системы водоснабжения. Организован подвоз воды населению города.Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению Каспийска, с ежедневным отбором проб.
https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598322924.html
россия
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, каспийск, происшествия

Количество отравившихся в Каспийске возросло до 33

07:47 26.02.2021
 
© Fotolia / Subbotina AnnaСмеситель в ванной комнате
Смеситель в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / Subbotina Anna
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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Количество отравившихся в дагестанском Каспийске возросло до 33, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Ранее минздрав Дагестана сообщал о 29 обращениях в каспийскую больницу с симптомами кишечной инфекции. По информации источника РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора, причиной инфекции стала вода из городской системы водоснабжения. Исполнительный директор городского МУП "Водоканал" Магомедгаджи Шапиев заявил РИА Новости, что вода, подаваемая в дома Каспийска, соответствует нормам СанПиН и пригодна для употребления.
СУСК по региону возбудил уголовное дело по факту массового отравления, а прокуратура республики даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
"Всего за период с 21 по 25 февраля среди населения Каспийска было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Махачкалы, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.
По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия и в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса.
Предполагаемым фактором передачи инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.
"Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы, по санитарно-химическим показателям (мутность) - 12 проб воды", - уточнили в ведомстве.
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По предписанию управления Роспотребнадзора по республике прекращена подача воды с централизованной системы водоснабжения. Организован подвоз воды населению города.
Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению Каспийска, с ежедневным отбором проб.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаКаспийскПроисшествия
 
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