https://ria.ru/20220121/rotavirus-1768957099.html

Ротавирус: как отличить от отравления и энтеровируса, чем лечить

Ротавирус у детей и взрослых: лечение, симптомы, причины

Ротавирус: как отличить от отравления и энтеровируса, чем лечить

Ротавирус, который в народе еще называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить его может и ребенок, и... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:22

2022-01-21T18:22

2022-01-21T18:22

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здоровье - общество

гигиена

желудочно-кишечный тракт

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ротавирус, который в народе еще называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить его может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак ротавируса — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Может ли при этом не быть высокой температуры и какое лечение наиболее эффективно — в материале РИА Новости.РотавирусРотавирус — это, строго говоря, название не болезни, а группы ее возбудителей. Яркая черта вызываемой ими ротавирусной инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто также называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.Причины зараженияРотавирус очень стойкий: в водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней. Он проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте. Инкубационный период длится от одного до пяти дней.Заражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело."Источник ротавируса — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва): “Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.Группы рискаОсновная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе.Взрослые тоже болеют ротавирусом, но обычно у них он протекает мягче и быстрее. Наиболее подвержены риску заражения люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника, а также с подавленным иммунитетом (онкологические больные, больные с ВИЧ-инфекцией, получающие препараты, угнетающие защитные системы организма). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать нелегко.Заболевший человек заразен до конца проявления симптомов, обычно примерно в течение недели.СимптомыСимптомы ротавирусной инфекции перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук:"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.СтепениВыделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе.ОсложненияОсложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии.ДиагностикаДля диагностики ротавируса необходимо обратиться к семейному врачу (который занимается и детьми, и взрослыми) или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы. Обычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале.Лечение ротавирусаТерапия при ротавирусе сводится, как правило, к лечению симптомов.Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем."Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу", — советует Елена Орлова.“При любом течении болезни рекомендуется исключить продукты, содержащие лактозу, грубую клетчатку и простые сахара. Можно есть нежирные сорта мяса, сложные углеводы, овощи и фрукты, которые не способствуют повышенному газообразованию”, — добавляет Юлия Климова.Ротавирус у детейКак уже было сказано, дети — основная группа риска по ротавирусу. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.Иммунитет к ротавирусуПо словам врачей, в настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) наиболее часто встречающихся ротавирусов. В теории, чтобы получить более или менее полноценный иммунитет, нужно три раза с коротким интервалом переболеть инфекцией различных видов. В реальной жизни выполнить это условие достаточно сложно. Поэтому на первый план выходит профилактика.ПрофилактикаО способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.

https://ria.ru/20210426/rotavirus-1729986578.html

https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html

https://ria.ru/20201015/bolezni-1579893276.html

https://ria.ru/20210514/simptomy-1732231720.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191015/1559807491.html

https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766348286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/aptechka-1734630244.html

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

https://ria.ru/20201218/rvota-1589979048.html

https://ria.ru/20210218/dgtu-1597697044.html

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в мире, здоровье - общество, гигиена, желудочно-кишечный тракт