Ротавирус: как отличить от отравления и энтеровируса, чем лечить
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ротавирус, который в народе еще называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить его может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак ротавируса — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Может ли при этом не быть высокой температуры и какое лечение наиболее эффективно — в материале РИА Новости.
Ротавирус
Ротавирус — это, строго говоря, название не болезни, а группы ее возбудителей. Яркая черта вызываемой ими ротавирусной инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто также называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.
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При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.
Причины заражения
Ротавирус очень стойкий: в водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней. Он проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте. Инкубационный период длится от одного до пяти дней.
Заражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело.
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"Источник ротавируса — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".
"Болезнь носит сезонный характер, и ее вспышки приходятся, в основном, на холодное время года, так как имеют непосредственное отношение к снижению иммунитета. Кроме фекально-орального пути (через загрязненную пищу, руки, поверхности), ротавирус передается и аэрогенным способом — непосредственно при чихании и кашле. От того, как заразился человек, зависит течение болезни", — добавляет Абдул Гамидов, врач-терапевт, гастроэнтеролог.
Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва): “Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.
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Группы риска
Основная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе.
Врач осматривает ребенка
Взрослые тоже болеют ротавирусом, но обычно у них он протекает мягче и быстрее. Наиболее подвержены риску заражения люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника, а также с подавленным иммунитетом (онкологические больные, больные с ВИЧ-инфекцией, получающие препараты, угнетающие защитные системы организма). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать нелегко.
Заболевший человек заразен до конца проявления симптомов, обычно примерно в течение недели.
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Симптомы
Симптомы ротавирусной инфекции перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук:
- —частая рвота — до десяти раз в день;
- —сильная слабость, особенно у маленьких детей — больные много спят;
- —бледная, холодная кожа;
- —боли в животе;
- —повышенная, но не слишком, температура тела — 37,5–38,5º С;
- —насморк и боль в горле;
- —диарея (жидкий стул) — необязательный симптом, особенно при сильной рвоте;
- —сероватый или водянистый кал. Если он становится белым, а моча темной — это признак поражения печени;
- —возможны хлопья и примесь крови в моче, что говорит о поражении почек. Об этом необходимо сразу сообщить врачу.
"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.
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Степени
Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе.
"Также при заболевании выделяются атипичную, стертую и бессимптомную формы ротавируса, а также гастрит, гастроэнтерит, энтерит. Кроме того, человек может быть просто носителем. Продолжительность заболевания бывает разной: острая форма может длиться до месяца, затяжная — до трех месяцев, хроническая — сверх этого срока", — говорит педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова.
Осложнения
Осложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.
Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии.
"В тяжелых случаях ротавирус может привести к развитию острой почечной недостаточности, нарушениям сознания и судорогам", — добавляет Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт.
Диагностика
Для диагностики ротавируса необходимо обратиться к семейному врачу (который занимается и детьми, и взрослыми) или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы. Обычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале.
Лечение ротавируса
Терапия при ротавирусе сводится, как правило, к лечению симптомов.
"Специфические лекарственные препараты пока не разработаны. Больные легкой и средней степени тяжести лечатся амбулаторно. “Тяжелых” и больных с осложненными формами госпитализируют в инфекционные стационары", — объясняет Юлия Климова.
Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
"Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу", — советует Елена Орлова.
“При любом течении болезни рекомендуется исключить продукты, содержащие лактозу, грубую клетчатку и простые сахара. Можно есть нежирные сорта мяса, сложные углеводы, овощи и фрукты, которые не способствуют повышенному газообразованию”, — добавляет Юлия Климова.
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Ротавирус у детей
Как уже было сказано, дети — основная группа риска по ротавирусу. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.
“Наиболее тяжело переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от шести месяцев до двух лет. В этот промежуток времени заболевание часто приводит к госпитализации, а иногда даже к пребыванию в отделении интенсивной терапии. Это связано с тем, что малыши очень быстро обезвоживаются, так как отказываются пить при высокой температуре и теряют жидкость с рвотой и диареей. В этом случае требуется инфузионная терапия, то есть капельницы”, — говорит Юлия Климова.
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Иммунитет к ротавирусу
По словам врачей, в настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) наиболее часто встречающихся ротавирусов. В теории, чтобы получить более или менее полноценный иммунитет, нужно три раза с коротким интервалом переболеть инфекцией различных видов. В реальной жизни выполнить это условие достаточно сложно. Поэтому на первый план выходит профилактика.
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Профилактика
О способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:
- —тщательно мыть руки с мылом после туалета, перед приготовлением и приемом пищи, а также перед кормлением детей. Приучить детей прикасаться к еде только чистыми руками;
- —пить только кипяченую или фильтрованную воду. Никогда не употреблять сырую воду из водопроводного крана, колодца или открытых водоемов;
- —тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, лучше кипяченой водой;
- —для сырых продуктов выделить отдельную кухонную утварь, разделочные ножи и доски. Особенно это актуально для беременных, кормящих женщин и детей;
- —пользоваться индивидуальными столовыми приборами;
- —по возможности избегать частого посещения мест массового скопления людей;
- —поддерживать чистоту в жилище — обрабатывать антибактериальными средствами все поверхности, с которыми часто контактируют домочадцы;
- —если в семье кто-то заболел ротавирусной инфекцией, изолировать его и выделить отдельную посуду, полотенце, чаще проводить уборку.
"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.