Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение

Оглавление
- Что такое ротавирусная инфекция
- Причины
- Симптомы и признаки
- Дифференциальная диагностика
- Инкубационный период
- Как передается
- Степени тяжести
- Классификация обезвоживания при ротавирусе
- Осложнения и последствия
- Несвоевременное лечение — последствия
- Особенности течения болезни у детей
- Когда следует обратиться к врачу
- Диагностика
- Лечение
- Особенности лечения у взрослых
- Профилактика
- Рекомендации врачей
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак инфекции — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Как передается ротавирус от человека к человеку, основные признаки заболевания, диагностика отравления, какое лечение наиболее эффективно для детей и взрослых и сколько дней может длиться инкубационный период — в материале РИА Новости.
Что такое ротавирусная инфекция
Ротавирусная инфекция — это группа заболеваний, вызванных различными штаммами ротавирусов. Яркая черта вызываемой ими инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.
При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.
Причины
Основной путь заражения ротавирусной инфекцией — фекально-оральный. Важно отметить устойчивость вируса к хлорированной воде и некоторым антисептикам. В водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней.
© iStock.com / Dobrila VignjevicДевочка выходит из моря с болью в животе
Девочка выходит из моря с болью в животе
Как ротавирус попадает в организм
Инфекция проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте.
"Болезнь носит сезонный характер, и ее вспышки приходятся, в основном, на холодное время года, так как имеют непосредственное отношение к снижению иммунитета. Кроме фекально-орального пути (через загрязненную пищу, руки, поверхности), ротавирус передается и аэрогенным способом — непосредственно при чихании и кашле. От того, как заразился человек, зависит течение болезни", — добавляет Абдул Гамидов, врач-терапевт, гастроэнтеролог.
Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва):
“Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.
Симптомы и признаки
Их перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук.
Повышенная температура: 37,5–38,5º С, может сопровождаться общим недомоганием.
Диарея: жидкий стул может быть сероватым или водянистым. При ротавирусе является необязательным симптомом, особенно при выраженной рвоте.
Изменения в кале: если становится белым, а моча темной — это признак поражения печени.
Рвота: до десяти раз в день, что приводит к обезвоживанию и сильной слабости при ротавирусе.
Общие симптомы:
- Сильная слабость: особенно выражена у маленьких детей, которые много спят.
- Бледная, холодная кожа.
- Боли в животе: могут быть различной интенсивности.
Дополнительные симптомы:
- Насморк и боль в горле: могут сопровождать основную симптоматику.
- Примеси в моче: возможны хлопья и кровь, что говорит о поражении почек. Об этом необходимо сразу сообщить врачу.
"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.
Дифференциальная диагностика
Отличить ротавирусную инфекцию от пищевого отравления и энтеровирусной инфекции непросто — все три состояния могут вызывать схожие симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея. Однако есть некоторые ключевые отличия, которые могут помочь в диагностике:
- Ротавирусная инфекция — симптомы:
- Часто начинается с высокой температуры (до 39°C и выше).
- Водянистая диарея, которая может быть частой (до 10 раз в день).
- Рвота (может быть многократной).
- Боль в животе.
- Симптомы могут длиться от 3 до 7 дней.
Дополнительные факторы:
- Чаще всего поражает детей младшего возраста.
- Может сопровождаться обезвоживанием, особенно у маленьких детей.
- Передается через фекально-оральный путь, часто через загрязненные руки или предметы.
- Пищевое отравление — симптомы:
- Появляются в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи).
- Часто включает внезапную тошноту, рвоту и диарею.
- Может сопровождаться болями в животе и лихорадкой, но не всегда.
- Симптомы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Дополнительные факторы:
- Связано с употреблением определенной пищи или напитков, которые были заражены бактериями или токсинами.
- Может наблюдаться вспышка среди людей, употреблявших одну и ту же пищу.
- Энтеровирусная инфекция — симптомы:
- Может вызывать широкий спектр симптомов, включая лихорадку, боли в горле, сыпь и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).
- Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа энтеровируса.
- Диарея может быть менее выраженной по сравнению с ротавирусом.
Дополнительные факторы:
- Часто встречается в летние и осенние месяцы.
- Может поражать людей всех возрастов.
- Передается через фекально-оральный путь и воздушно-капельным путем.
- Как отличить?
- Время начала симптомов: Ротавирусная инфекция обычно проявляется через 1-3 дня после заражения, тогда как пищевое отравление может начаться в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи.
- Тип и тяжесть симптомов: Ротавирусная инфекция чаще вызывает сильную диарею и рвоту у детей, тогда как пищевое отравление может проявляться более внезапно и менее предсказуемо.
- История заболевания: Если несколько человек из одной группы (например, семья или компания) испытывают аналогичные симптомы после употребления пищи, это может указывать на пищевое отравление.
- Наличие других симптомов: Энтеровирус может вызывать дополнительные симптомы (например, сыпь, боли в горле), которые не характерны для ротавируса или пищевого отравления.
Важно: для точной диагностики лучше обратиться к врачу. Он может назначить необходимые анализы и провести обследование для определения причины заболевания.
Инкубационный период
Инкубационный период ротавирусной инфекции чаще составляет 1–3 дня, но может варьироваться и достигать до 7 дней в редких случаях.
Как передается
Заражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело.
Как заражаются
"Источник ротавирусной инфекции — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".
Стоит отметить, что аэрогенный путь заражения ротавирусом не доказан, основными путями передачи являются контактно-бытовой и фекально-оральный.
Степени тяжести
Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе.
"Также при заболевании выделяются атипичную, стертую и бессимптомную формы ротавируса, а также гастрит, гастроэнтерит, энтерит. Кроме того, человек может быть просто носителем. Продолжительность заболевания бывает разной: острая форма может длиться до месяца, затяжная — до трех месяцев, хроническая — сверх этого срока", — говорит педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова.
© iStock.com / brizmakerЖенщина мучается от боли в животе
Женщина мучается от боли в животе
Классификация обезвоживания при ротавирусе
Ротавирусная инфекция может проявляться различными формами, в зависимости от тяжести клинической картины и степени обезвоживания. Обезвоживание является одним из основных осложнений ротавирусной инфекции, и его классификация делится на четыре степени:
I степень обезвоживания (легкая)
- Процент обезвоживания: 3-5%
- Умеренное снижение массы тела (до 5% от исходной).
- Умеренная жажда.
- Нормальное или слегка повышенное сердечное давление.
- Нормальная частота мочеиспускания.
- Легкая сухость слизистых оболочек.
- Общее состояние: ребенок активен, адекватно реагирует на окружающее.
II степень обезвоживания (умеренная)
- Процент обезвоживания: 6-9%
- Умеренное снижение массы тела (от 6% до 9% от исходной).
- Сильная жажда.
- Увеличение частоты сердечных сокращений (130-150 уд/мин).
- Снижение артериального давления.
- Уменьшение частоты мочеиспускания (моча концентрированная, темная).
- Сухость кожи и слизистых оболочек более выражена.
- Общее состояние: ребенок может быть вялым, менее активным.
III степень обезвоживания (тяжелая)
- Процент обезвоживания: 10-15%
- Значительное снижение массы тела (более 10% от исходной).
- Сильная жажда.
- Частота сердечных сокращений более 150 уд/мин.
- Снижение артериального давления, возможен шок.
- Очень редкое мочеиспускание или отсутствие мочи.
- Выраженная сухость кожи и слизистых оболочек, возможно появление трещин на губах.
- Общее состояние: ребенок вялый, может быть спутанным сознанием.
IV степень обезвоживания (очень тяжелая)
- Процент обезвоживания: более 15%
- Критическое снижение массы тела (более 15% от исходной).
- Отсутствие жажды (может быть вызвано нарушением сознания).
- Частота сердечных сокращений может превышать 180 уд/мин.
- Сильно сниженное артериальное давление или шок.
- Полное отсутствие мочеиспускания.
- Крайняя сухость кожи и слизистых оболочек, возможно развитие некроза тканей.
- Общее состояние: ребенок может быть в коматозном состоянии или с выраженной спутанностью сознания.
Осложнения и последствия
Осложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.
Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии.
"В тяжелых случаях ротавирус может привести к развитию острой почечной недостаточности, нарушениям сознания и судорогам", — добавляет Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт.
Несвоевременное лечение — последствия
- Тяжелое обезвоживание: одно из самых распространенных и опасных последствий ротавирусной инфекции. Может привести к нарушению работы органов, шоку и даже смерти, если не будет оказана своевременная медицинская помощь.
- Недостаток жидкости и электролитов (например, натрия и калия) может вызвать серьезные метаболические нарушения, такие как гипонатриемия или гипокалиемия, что может привести к сердечным аритмиям и другим проблемам.
- Инфекции: при тяжелом обезвоживании и ослаблении иммунной системы может увеличиться риск присоединения бактериальных инфекций, таких как пневмония или инфекции мочевыводящих путей.
- Неправильное функционирование органов: обезвоживание может привести к ухудшению функции почек, что может вызвать острую почечную недостаточность. Также может пострадать печень и другие органы.
- У некоторых детей, перенесших тяжелую форму ротавирусной инфекции, могут развиться хронические заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника или другие функциональные расстройства пищеварительного тракта.
- В редких случаях тяжелое обезвоживание может привести к неврологическим осложнениям, таким как судороги или изменения в сознании.
- Долгосрочные последствия: у некоторых детей могут наблюдаться проблемы с ростом и развитием после перенесенной тяжелой инфекции, особенно если она была связана с длительным обезвоживанием и недостаточным питанием.
Особенности течения болезни у детей
Основная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.
“Наиболее тяжело переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от шести месяцев до двух лет. В этот промежуток времени заболевание часто приводит к госпитализации, а иногда даже к пребыванию в отделении интенсивной терапии. Это связано с тем, что малыши очень быстро обезвоживаются, так как отказываются пить при высокой температуре и теряют жидкость с рвотой и диареей. В этом случае требуется инфузионная терапия, то есть капельницы”, — говорит Юлия Климова.
Когда следует обратиться к врачу
Обычно ротавирус не требует госпитализации, но есть симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу:
- высокая температура;
- появление признаков обезвоживания;
- рвоту не удается остановить;
- в каловых массах появилась кровь:
- диарея сохраняется дольше недели.
- судороги;
- апатия;
- отказ от питья;
- отсутствие мочеиспускания.
Диагностика
Для диагностики ротавируса необходимо обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы.
Какие анализы сдают
Обычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале. ОАК и ОАМ-анализы помогают оценить общее состояние пациента, выявить признаки обезвоживания и оценить функцию органов. ПЦР и экспресс-анализы специфичны для ротавируса и помогают подтвердить диагноз, что важно для выбора правильной стратегии лечения и предотвращения распространения инфекции.
Лечение
Лечение ротавирусной инфекции основывается на восстановлении водного баланса и включает в себя комплексный подход к терапии.
"Специфические лекарственные препараты пока не разработаны. Больные легкой и средней степени тяжести лечатся амбулаторно. “Тяжелых” и больных с осложненными формами госпитализируют в инфекционные стационары", — объясняет Юлия Климова.
Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Особенности лечения у взрослых
Лечение ротавирусной инфекции у взрослых имеет свои особенности, хотя в целом оно схоже с подходами, применяемыми для детей. Основные аспекты лечения включают:
- гидратация;
- диета;
- медикаментозная терапия;
- энтеросорбенты;
- симптоматическое лечение;
- наблюдение за состоянием.
Профилактика
О способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:
- тщательно мыть руки с мылом после туалета, перед приготовлением и приемом пищи, а также перед кормлением детей. Приучить детей прикасаться к еде только чистыми руками;
- пить только кипяченую или фильтрованную воду. Никогда не употреблять сырую из водопроводного крана, колодца или открытых водоемов;
- тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, лучше кипяченой водой;
- для сырых продуктов выделить отдельную кухонную утварь, разделочные ножи и доски. Особенно это актуально для беременных, кормящих женщин и детей;
- пользоваться индивидуальными столовыми приборами;
- по возможности избегать частого посещения мест массового скопления людей;
- поддерживать чистоту в жилище — обрабатывать антибактериальными средствами все поверхности, с которыми часто контактируют домочадцы;
- если в семье кто-то заболел ротавирусной инфекцией, изолировать его и выделить отдельную посуду, полотенце, чаще проводить уборку.
© iStock.com / ozgurcankayaТошнота у ребенка
Тошнота у ребенка
"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.
Рекомендации врачей
По мнению врачей, ротавирусная инфекция остается одной из наиболее распространенных причин острого гастроэнтерита, особенно у детей младшего возраста. В настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) ротавирусов, наиболее часто встречающихся в популяции. Для формирования полноценного иммунитета теоретически необходимо перенести инфекцию трех различных серотипов. Однако в реальной жизни добиться этого условия достаточно сложно из-за разнообразия вирусов и их распространенности. Поэтому профилактика ротавирусной инфекции выходит на первый план:
- вакцинация;
- гигиена;
- безопасная пища и вода;
- изоляция больных;
- повышение осведомленности о симптомах ротавирусной инфекции и мерах профилактики
Наиболее подвержены риску заражения ротавирусом люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника или с подавленным иммунитетом (например, онкологические больные или пациенты с ВИЧ-инфекцией). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать более тяжело и вызывать серьезные осложнения, такие как обезвоживание и необходимость в госпитализации.
Кроме того, дети младшего возраста также находятся в группе риска из-за недостаточно развитой иммунной системы. Пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями из-за ослабленного иммунитета. Поэтому важно следить за состоянием здоровья в этих группах риска и при первых признаках ротавирусной инфекции обращаться к врачу для получения своевременной помощи.
Мнение экспертов
Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт дала советы людям с ослабленным иммунитетом:
Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу.
Педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова:
При любом течении болезни рекомендуется исключить продукты, содержащие лактозу, грубую клетчатку и простые сахара. Можно есть нежирные сорта мяса, сложные углеводы, овощи и фрукты, которые не способствуют повышенному газообразованию.
