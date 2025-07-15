Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак инфекции — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Как передается ротавирус от человека к человеку, основные признаки заболевания, диагностика отравления, какое лечение наиболее эффективно для детей и взрослых и сколько дней может длиться инкубационный период — в материале РИА Новости.

Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция — это группа заболеваний, вызванных различными штаммами ротавирусов. Яркая черта вызываемой ими инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.

При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.

Причины

Основной путь заражения ротавирусной инфекцией — фекально-оральный. Важно отметить устойчивость вируса к хлорированной воде и некоторым антисептикам. В водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней.

© iStock.com / Dobrila Vignjevic Девочка выходит из моря с болью в животе © iStock.com / Dobrila Vignjevic Девочка выходит из моря с болью в животе

Как ротавирус попадает в организм

Инфекция проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте.

"Болезнь носит сезонный характер, и ее вспышки приходятся, в основном, на холодное время года, так как имеют непосредственное отношение к снижению иммунитета. Кроме фекально-орального пути (через загрязненную пищу, руки, поверхности), ротавирус передается и аэрогенным способом — непосредственно при чихании и кашле. От того, как заразился человек, зависит течение болезни", — добавляет Абдул Гамидов, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва):

“Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.

Симптомы и признаки

Их перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук.

Повышенная температура: 37,5–38,5º С, может сопровождаться общим недомоганием.

Диарея: жидкий стул может быть сероватым или водянистым. При ротавирусе является необязательным симптомом, особенно при выраженной рвоте.

Изменения в кале: если становится белым, а моча темной — это признак поражения печени.

Рвота: до десяти раз в день, что приводит к обезвоживанию и сильной слабости при ротавирусе.

Общие симптомы:

Сильная слабость: особенно выражена у маленьких детей, которые много спят.

Бледная, холодная кожа.

Боли в животе: могут быть различной интенсивности.

Дополнительные симптомы:

Насморк и боль в горле: могут сопровождать основную симптоматику.

Примеси в моче: возможны хлопья и кровь, что говорит о поражении почек. Об этом необходимо сразу сообщить врачу.

"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.

Дифференциальная диагностика

Отличить ротавирусную инфекцию от пищевого отравления и энтеровирусной инфекции непросто — все три состояния могут вызывать схожие симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея. Однако есть некоторые ключевые отличия, которые могут помочь в диагностике:

Ротавирусная инфекция — симптомы:

Часто начинается с высокой температуры (до 39°C и выше). Водянистая диарея, которая может быть частой (до 10 раз в день). Рвота (может быть многократной). Боль в животе. Симптомы могут длиться от 3 до 7 дней.

Дополнительные факторы:

Чаще всего поражает детей младшего возраста. Может сопровождаться обезвоживанием, особенно у маленьких детей. Передается через фекально-оральный путь, часто через загрязненные руки или предметы.

Пищевое отравление — симптомы:

Появляются в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи). Часто включает внезапную тошноту, рвоту и диарею. Может сопровождаться болями в животе и лихорадкой, но не всегда. Симптомы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Дополнительные факторы:

Связано с употреблением определенной пищи или напитков, которые были заражены бактериями или токсинами. Может наблюдаться вспышка среди людей, употреблявших одну и ту же пищу.

Энтеровирусная инфекция — симптомы:

Может вызывать широкий спектр симптомов, включая лихорадку, боли в горле, сыпь и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа энтеровируса. Диарея может быть менее выраженной по сравнению с ротавирусом.

Дополнительные факторы:

Часто встречается в летние и осенние месяцы. Может поражать людей всех возрастов. Передается через фекально-оральный путь и воздушно-капельным путем.

Как отличить?

Время начала симптомов: Ротавирусная инфекция обычно проявляется через 1-3 дня после заражения, тогда как пищевое отравление может начаться в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи. Тип и тяжесть симптомов: Ротавирусная инфекция чаще вызывает сильную диарею и рвоту у детей, тогда как пищевое отравление может проявляться более внезапно и менее предсказуемо. История заболевания: Если несколько человек из одной группы (например, семья или компания) испытывают аналогичные симптомы после употребления пищи, это может указывать на пищевое отравление. Наличие других симптомов: Энтеровирус может вызывать дополнительные симптомы (например, сыпь, боли в горле), которые не характерны для ротавируса или пищевого отравления.

Важно: для точной диагностики лучше обратиться к врачу. Он может назначить необходимые анализы и провести обследование для определения причины заболевания.

Инкубационный период

Инкубационный период ротавирусной инфекции чаще составляет 1–3 дня, но может варьироваться и достигать до 7 дней в редких случаях.

Как передается

Заражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело.

Как заражаются

"Источник ротавирусной инфекции — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".

Стоит отметить, что аэрогенный путь заражения ротавирусом не доказан, основными путями передачи являются контактно-бытовой и фекально-оральный.

Степени тяжести

Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе.

"Также при заболевании выделяются атипичную, стертую и бессимптомную формы ротавируса, а также гастрит, гастроэнтерит, энтерит. Кроме того, человек может быть просто носителем. Продолжительность заболевания бывает разной: острая форма может длиться до месяца, затяжная — до трех месяцев, хроническая — сверх этого срока", — говорит педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова.

© iStock.com / brizmaker Женщина мучается от боли в животе © iStock.com / brizmaker Женщина мучается от боли в животе

Классификация обезвоживания при ротавирусе

Ротавирусная инфекция может проявляться различными формами, в зависимости от тяжести клинической картины и степени обезвоживания. Обезвоживание является одним из основных осложнений ротавирусной инфекции, и его классификация делится на четыре степени:

I степень обезвоживания (легкая)

Процент обезвоживания: 3-5%

Умеренное снижение массы тела (до 5% от исходной).

Умеренная жажда.

Нормальное или слегка повышенное сердечное давление.

Нормальная частота мочеиспускания.

Легкая сухость слизистых оболочек.

Общее состояние: ребенок активен, адекватно реагирует на окружающее.

II степень обезвоживания (умеренная)

Процент обезвоживания: 6-9%

Умеренное снижение массы тела (от 6% до 9% от исходной).

Сильная жажда.

Увеличение частоты сердечных сокращений (130-150 уд/мин).

Снижение артериального давления.

Уменьшение частоты мочеиспускания (моча концентрированная, темная).

Сухость кожи и слизистых оболочек более выражена.

Общее состояние: ребенок может быть вялым, менее активным.

III степень обезвоживания (тяжелая)

Процент обезвоживания: 10-15%

Значительное снижение массы тела (более 10% от исходной).

Сильная жажда.

Частота сердечных сокращений более 150 уд/мин.

Снижение артериального давления, возможен шок.

Очень редкое мочеиспускание или отсутствие мочи.

Выраженная сухость кожи и слизистых оболочек, возможно появление трещин на губах.

Общее состояние: ребенок вялый, может быть спутанным сознанием.

IV степень обезвоживания (очень тяжелая)

Процент обезвоживания: более 15%

Критическое снижение массы тела (более 15% от исходной).

Отсутствие жажды (может быть вызвано нарушением сознания).

Частота сердечных сокращений может превышать 180 уд/мин.

Сильно сниженное артериальное давление или шок.

Полное отсутствие мочеиспускания.

Крайняя сухость кожи и слизистых оболочек, возможно развитие некроза тканей.

Общее состояние: ребенок может быть в коматозном состоянии или с выраженной спутанностью сознания.

Осложнения и последствия

Осложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.

Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии.

"В тяжелых случаях ротавирус может привести к развитию острой почечной недостаточности, нарушениям сознания и судорогам", — добавляет Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт.

Несвоевременное лечение — последствия

Тяжелое обезвоживание: одно из самых распространенных и опасных последствий ротавирусной инфекции. Может привести к нарушению работы органов, шоку и даже смерти, если не будет оказана своевременная медицинская помощь.

одно из самых распространенных и опасных последствий ротавирусной инфекции. Может привести к нарушению работы органов, шоку и даже смерти, если не будет оказана своевременная медицинская помощь. Недостаток жидкости и электролитов (например, натрия и калия) может вызвать серьезные метаболические нарушения, такие как гипонатриемия или гипокалиемия, что может привести к сердечным аритмиям и другим проблемам.

(например, натрия и калия) может вызвать серьезные метаболические нарушения, такие как гипонатриемия или гипокалиемия, что может привести к сердечным аритмиям и другим проблемам. Инфекции: при тяжелом обезвоживании и ослаблении иммунной системы может увеличиться риск присоединения бактериальных инфекций, таких как пневмония или инфекции мочевыводящих путей.

при тяжелом обезвоживании и ослаблении иммунной системы может увеличиться риск присоединения бактериальных инфекций, таких как пневмония или инфекции мочевыводящих путей. Неправильное функционирование органов: обезвоживание может привести к ухудшению функции почек, что может вызвать острую почечную недостаточность. Также может пострадать печень и другие органы.

обезвоживание может привести к ухудшению функции почек, что может вызвать острую почечную недостаточность. Также может пострадать печень и другие органы. У некоторых детей, перенесших тяжелую форму ротавирусной инфекции, могут развиться хронические заболевания , такие как синдром раздраженного кишечника или другие функциональные расстройства пищеварительного тракта.

, такие как синдром раздраженного кишечника или другие функциональные расстройства пищеварительного тракта. В редких случаях тяжелое обезвоживание может привести к неврологическим осложнениям , таким как судороги или изменения в сознании.

, таким как судороги или изменения в сознании. Долгосрочные последствия: у некоторых детей могут наблюдаться проблемы с ростом и развитием после перенесенной тяжелой инфекции, особенно если она была связана с длительным обезвоживанием и недостаточным питанием.

Особенности течения болезни у детей

Основная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.

“Наиболее тяжело переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от шести месяцев до двух лет. В этот промежуток времени заболевание часто приводит к госпитализации, а иногда даже к пребыванию в отделении интенсивной терапии. Это связано с тем, что малыши очень быстро обезвоживаются, так как отказываются пить при высокой температуре и теряют жидкость с рвотой и диареей. В этом случае требуется инфузионная терапия, то есть капельницы”, — говорит Юлия Климова.

Когда следует обратиться к врачу

Обычно ротавирус не требует госпитализации, но есть симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу:

высокая температура;

появление признаков обезвоживания;

рвоту не удается остановить;

в каловых массах появилась кровь:

диарея сохраняется дольше недели.

судороги;

апатия;

отказ от питья;

отсутствие мочеиспускания.

Диагностика

Для диагностики ротавируса необходимо обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы.

Какие анализы сдают

Обычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале. ОАК и ОАМ-анализы помогают оценить общее состояние пациента, выявить признаки обезвоживания и оценить функцию органов. ПЦР и экспресс-анализы специфичны для ротавируса и помогают подтвердить диагноз, что важно для выбора правильной стратегии лечения и предотвращения распространения инфекции.

Лечение

Лечение ротавирусной инфекции основывается на восстановлении водного баланса и включает в себя комплексный подход к терапии.

"Специфические лекарственные препараты пока не разработаны. Больные легкой и средней степени тяжести лечатся амбулаторно. “Тяжелых” и больных с осложненными формами госпитализируют в инфекционные стационары", — объясняет Юлия Климова.

Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Особенности лечения у взрослых

Лечение ротавирусной инфекции у взрослых имеет свои особенности, хотя в целом оно схоже с подходами, применяемыми для детей. Основные аспекты лечения включают:

гидратация; диета; медикаментозная терапия; энтеросорбенты; симптоматическое лечение; наблюдение за состоянием.

Профилактика

О способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:

тщательно мыть руки с мылом после туалета, перед приготовлением и приемом пищи, а также перед кормлением детей. Приучить детей прикасаться к еде только чистыми руками;

пить только кипяченую или фильтрованную воду. Никогда не употреблять сырую из водопроводного крана, колодца или открытых водоемов;

тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, лучше кипяченой водой;

для сырых продуктов выделить отдельную кухонную утварь, разделочные ножи и доски. Особенно это актуально для беременных, кормящих женщин и детей;

пользоваться индивидуальными столовыми приборами;

по возможности избегать частого посещения мест массового скопления людей;

поддерживать чистоту в жилище — обрабатывать антибактериальными средствами все поверхности, с которыми часто контактируют домочадцы;

если в семье кто-то заболел ротавирусной инфекцией, изолировать его и выделить отдельную посуду, полотенце, чаще проводить уборку.

© iStock.com / ozgurcankaya Тошнота у ребенка © iStock.com / ozgurcankaya Тошнота у ребенка

"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.

Рекомендации врачей

По мнению врачей, ротавирусная инфекция остается одной из наиболее распространенных причин острого гастроэнтерита, особенно у детей младшего возраста. В настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) ротавирусов, наиболее часто встречающихся в популяции. Для формирования полноценного иммунитета теоретически необходимо перенести инфекцию трех различных серотипов. Однако в реальной жизни добиться этого условия достаточно сложно из-за разнообразия вирусов и их распространенности. Поэтому профилактика ротавирусной инфекции выходит на первый план:

вакцинация;

гигиена;

безопасная пища и вода;

изоляция больных;

повышение осведомленности о симптомах ротавирусной инфекции и мерах профилактики

Наиболее подвержены риску заражения ротавирусом люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника или с подавленным иммунитетом (например, онкологические больные или пациенты с ВИЧ-инфекцией). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать более тяжело и вызывать серьезные осложнения, такие как обезвоживание и необходимость в госпитализации.

Кроме того, дети младшего возраста также находятся в группе риска из-за недостаточно развитой иммунной системы. Пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями из-за ослабленного иммунитета. Поэтому важно следить за состоянием здоровья в этих группах риска и при первых признаках ротавирусной инфекции обращаться к врачу для получения своевременной помощи.

Мнение экспертов

Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт дала советы людям с ослабленным иммунитетом:

Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу.

Педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова: