Рейтинг@Mail.ru
Ротавирус у детей и взрослых: симптомы, диагностика и лечение — советы врачей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 15.07.2025 (обновлено: 15:12 21.11.2025)
https://ria.ru/zdorovye/rotavirusnaya-ifektsiya/
Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение
Ротавирус у детей и взрослых: симптомы, диагностика и лечение — советы врачей
Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение
Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и... РИА Новости, 21.11.2025
2025-07-15T20:33:00+03:00
2025-11-21T15:12:00+03:00
гигиена
желудочно-кишечный тракт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966639786_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_70e6d7f592a1b0f2b0de7de1adf0ccdb.jpg
https://ria.ru/20240707/samolety-1957748098.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952212207.html
https://ria.ru/20231030/sanprosvet-1905577226.html
https://sn.ria.ru/20230703/sanprosvet-1880874377.html
https://ria.ru/20240220/vaktsina-1928490536.html
https://ria.ru/20250213/privivki-1842306893.html
https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959828713.html
https://ria.ru/20240709/enterovirusy-1958557598.html
https://ria.ru/20240619/oformlenie-1954017803.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966639786_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_ce05f4c0aac3596d911c2a62bebf391f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гигиена, желудочно-кишечный тракт
гигиена, Желудочно-кишечный тракт
Главная / Здоровье

Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение

© iStock.com / Siarhei KhaletskiРотавирус
Ротавирус - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© iStock.com / Siarhei Khaletski
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак инфекции — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Как передается ротавирус от человека к человеку, основные признаки заболевания, диагностика отравления, какое лечение наиболее эффективно для детей и взрослых и сколько дней может длиться инкубационный период — в материале РИА Новости.

Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция — это группа заболеваний, вызванных различными штаммами ротавирусов. Яркая черта вызываемой ими инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.
Пассажиры в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов
7 июля 2024, 07:30
При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.

Причины

Основной путь заражения ротавирусной инфекцией — фекально-оральный. Важно отметить устойчивость вируса к хлорированной воде и некоторым антисептикам. В водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней.
© iStock.com / Dobrila VignjevicДевочка выходит из моря с болью в животе
Девочка выходит из моря с болью в животе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
Девочка выходит из моря с болью в животе

Как ротавирус попадает в организм

Инфекция проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте.
"Болезнь носит сезонный характер, и ее вспышки приходятся, в основном, на холодное время года, так как имеют непосредственное отношение к снижению иммунитета. Кроме фекально-орального пути (через загрязненную пищу, руки, поверхности), ротавирус передается и аэрогенным способом — непосредственно при чихании и кашле. От того, как заразился человек, зависит течение болезни", — добавляет Абдул Гамидов, врач-терапевт, гастроэнтеролог.
Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва):
“Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня 2024, 14:56

Симптомы и признаки

Их перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук.
Повышенная температура: 37,5–38,5º С, может сопровождаться общим недомоганием.
Диарея: жидкий стул может быть сероватым или водянистым. При ротавирусе является необязательным симптомом, особенно при выраженной рвоте.
Изменения в кале: если становится белым, а моча темной — это признак поражения печени.
Рвота: до десяти раз в день, что приводит к обезвоживанию и сильной слабости при ротавирусе.
Общие симптомы:
  • Сильная слабость: особенно выражена у маленьких детей, которые много спят.
  • Бледная, холодная кожа.
  • Боли в животе: могут быть различной интенсивности.
Дополнительные симптомы:
  • Насморк и боль в горле: могут сопровождать основную симптоматику.
  • Примеси в моче: возможны хлопья и кровь, что говорит о поражении почек. Об этом необходимо сразу сообщить врачу.
"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией
11 июня 2024, 16:04

Дифференциальная диагностика

Отличить ротавирусную инфекцию от пищевого отравления и энтеровирусной инфекции непросто — все три состояния могут вызывать схожие симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея. Однако есть некоторые ключевые отличия, которые могут помочь в диагностике:
  • Ротавирусная инфекция — симптомы:
  1. Часто начинается с высокой температуры (до 39°C и выше).
  2. Водянистая диарея, которая может быть частой (до 10 раз в день).
  3. Рвота (может быть многократной).
  4. Боль в животе.
  5. Симптомы могут длиться от 3 до 7 дней.
Дополнительные факторы:
  1. Чаще всего поражает детей младшего возраста.
  2. Может сопровождаться обезвоживанием, особенно у маленьких детей.
  3. Передается через фекально-оральный путь, часто через загрязненные руки или предметы.
  • Пищевое отравление — симптомы:
  1. Появляются в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи).
  2. Часто включает внезапную тошноту, рвоту и диарею.
  3. Может сопровождаться болями в животе и лихорадкой, но не всегда.
  4. Симптомы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Дополнительные факторы:
  1. Связано с употреблением определенной пищи или напитков, которые были заражены бактериями или токсинами.
  2. Может наблюдаться вспышка среди людей, употреблявших одну и ту же пищу.
  • Энтеровирусная инфекция — симптомы:
  1. Может вызывать широкий спектр симптомов, включая лихорадку, боли в горле, сыпь и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).
  2. Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа энтеровируса.
  3. Диарея может быть менее выраженной по сравнению с ротавирусом.
Дополнительные факторы:
  1. Часто встречается в летние и осенние месяцы.
  2. Может поражать людей всех возрастов.
  3. Передается через фекально-оральный путь и воздушно-капельным путем.
  • Как отличить?
  1. Время начала симптомов: Ротавирусная инфекция обычно проявляется через 1-3 дня после заражения, тогда как пищевое отравление может начаться в течение нескольких часов после употребления зараженной пищи.
  2. Тип и тяжесть симптомов: Ротавирусная инфекция чаще вызывает сильную диарею и рвоту у детей, тогда как пищевое отравление может проявляться более внезапно и менее предсказуемо.
  3. История заболевания: Если несколько человек из одной группы (например, семья или компания) испытывают аналогичные симптомы после употребления пищи, это может указывать на пищевое отравление.
  4. Наличие других симптомов: Энтеровирус может вызывать дополнительные симптомы (например, сыпь, боли в горле), которые не характерны для ротавируса или пищевого отравления.
Важно: для точной диагностики лучше обратиться к врачу. Он может назначить необходимые анализы и провести обследование для определения причины заболевания.

Инкубационный период

Инкубационный период ротавирусной инфекции чаще составляет 1–3 дня, но может варьироваться и достигать до 7 дней в редких случаях.

Как передается

Заражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело.

Как заражаются

"Источник ротавирусной инфекции — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".
Стоит отметить, что аэрогенный путь заражения ротавирусом не доказан, основными путями передачи являются контактно-бытовой и фекально-оральный.
Ребенок с таблетками - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Клещи, бассейны, шаурма: будни детской инфекционки
30 октября 2023, 09:00

Степени тяжести

Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе.
"Также при заболевании выделяются атипичную, стертую и бессимптомную формы ротавируса, а также гастрит, гастроэнтерит, энтерит. Кроме того, человек может быть просто носителем. Продолжительность заболевания бывает разной: острая форма может длиться до месяца, затяжная — до трех месяцев, хроническая — сверх этого срока", — говорит педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова.
© iStock.com / brizmakerЖенщина мучается от боли в животе
Женщина мучается от боли в животе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / brizmaker
Женщина мучается от боли в животе

Классификация обезвоживания при ротавирусе

Ротавирусная инфекция может проявляться различными формами, в зависимости от тяжести клинической картины и степени обезвоживания. Обезвоживание является одним из основных осложнений ротавирусной инфекции, и его классификация делится на четыре степени:
I степень обезвоживания (легкая)
  • Процент обезвоживания: 3-5%
  • Умеренное снижение массы тела (до 5% от исходной).
  • Умеренная жажда.
  • Нормальное или слегка повышенное сердечное давление.
  • Нормальная частота мочеиспускания.
  • Легкая сухость слизистых оболочек.
  • Общее состояние: ребенок активен, адекватно реагирует на окружающее.
II степень обезвоживания (умеренная)
  • Процент обезвоживания: 6-9%
  • Умеренное снижение массы тела (от 6% до 9% от исходной).
  • Сильная жажда.
  • Увеличение частоты сердечных сокращений (130-150 уд/мин).
  • Снижение артериального давления.
  • Уменьшение частоты мочеиспускания (моча концентрированная, темная).
  • Сухость кожи и слизистых оболочек более выражена.
  • Общее состояние: ребенок может быть вялым, менее активным.
III степень обезвоживания (тяжелая)
  • Процент обезвоживания: 10-15%
  • Значительное снижение массы тела (более 10% от исходной).
  • Сильная жажда.
  • Частота сердечных сокращений более 150 уд/мин.
  • Снижение артериального давления, возможен шок.
  • Очень редкое мочеиспускание или отсутствие мочи.
  • Выраженная сухость кожи и слизистых оболочек, возможно появление трещин на губах.
  • Общее состояние: ребенок вялый, может быть спутанным сознанием.
IV степень обезвоживания (очень тяжелая)
  • Процент обезвоживания: более 15%
  • Критическое снижение массы тела (более 15% от исходной).
  • Отсутствие жажды (может быть вызвано нарушением сознания).
  • Частота сердечных сокращений может превышать 180 уд/мин.
  • Сильно сниженное артериальное давление или шок.
  • Полное отсутствие мочеиспускания.
  • Крайняя сухость кожи и слизистых оболочек, возможно развитие некроза тканей.
  • Общее состояние: ребенок может быть в коматозном состоянии или с выраженной спутанностью сознания.

Осложнения и последствия

Осложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.
Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии.
"В тяжелых случаях ротавирус может привести к развитию острой почечной недостаточности, нарушениям сознания и судорогам", — добавляет Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт.
Дети купаются в озере - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Купаться, но не пить. Как защитить ребенка от кишечных инфекций
3 июля 2023, 09:00

Несвоевременное лечение — последствия

  • Тяжелое обезвоживание: одно из самых распространенных и опасных последствий ротавирусной инфекции. Может привести к нарушению работы органов, шоку и даже смерти, если не будет оказана своевременная медицинская помощь.
  • Недостаток жидкости и электролитов (например, натрия и калия) может вызвать серьезные метаболические нарушения, такие как гипонатриемия или гипокалиемия, что может привести к сердечным аритмиям и другим проблемам.
  • Инфекции: при тяжелом обезвоживании и ослаблении иммунной системы может увеличиться риск присоединения бактериальных инфекций, таких как пневмония или инфекции мочевыводящих путей.
  • Неправильное функционирование органов: обезвоживание может привести к ухудшению функции почек, что может вызвать острую почечную недостаточность. Также может пострадать печень и другие органы.
  • У некоторых детей, перенесших тяжелую форму ротавирусной инфекции, могут развиться хронические заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника или другие функциональные расстройства пищеварительного тракта.
  • В редких случаях тяжелое обезвоживание может привести к неврологическим осложнениям, таким как судороги или изменения в сознании.
  • Долгосрочные последствия: у некоторых детей могут наблюдаться проблемы с ростом и развитием после перенесенной тяжелой инфекции, особенно если она была связана с длительным обезвоживанием и недостаточным питанием.

Особенности течения болезни у детей

Основная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.
“Наиболее тяжело переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от шести месяцев до двух лет. В этот промежуток времени заболевание часто приводит к госпитализации, а иногда даже к пребыванию в отделении интенсивной терапии. Это связано с тем, что малыши очень быстро обезвоживаются, так как отказываются пить при высокой температуре и теряют жидкость с рвотой и диареей. В этом случае требуется инфузионная терапия, то есть капельницы”, — говорит Юлия Климова.
Шприц - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Финскую вакцину от вируса, приводящего к диабету, протестировали на людях
20 февраля 2024, 15:08

Когда следует обратиться к врачу

Обычно ротавирус не требует госпитализации, но есть симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу:
  • высокая температура;
  • появление признаков обезвоживания;
  • рвоту не удается остановить;
  • в каловых массах появилась кровь:
  • диарея сохраняется дольше недели.
  • судороги;
  • апатия;
  • отказ от питья;
  • отсутствие мочеиспускания.

Диагностика

Для диагностики ротавируса необходимо обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы.

Какие анализы сдают

Обычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале. ОАК и ОАМ-анализы помогают оценить общее состояние пациента, выявить признаки обезвоживания и оценить функцию органов. ПЦР и экспресс-анализы специфичны для ротавируса и помогают подтвердить диагноз, что важно для выбора правильной стратегии лечения и предотвращения распространения инфекции.
Календарь прививок - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Национальный календарь прививок-2025: когда вакцинировать детей
13 февраля, 18:45

Лечение

Лечение ротавирусной инфекции основывается на восстановлении водного баланса и включает в себя комплексный подход к терапии.
"Специфические лекарственные препараты пока не разработаны. Больные легкой и средней степени тяжести лечатся амбулаторно. “Тяжелых” и больных с осложненными формами госпитализируют в инфекционные стационары", — объясняет Юлия Климова.
Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Работа прививочного кабинета детской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ
15 июля 2024, 17:25

Особенности лечения у взрослых

Лечение ротавирусной инфекции у взрослых имеет свои особенности, хотя в целом оно схоже с подходами, применяемыми для детей. Основные аспекты лечения включают:
  1. гидратация;
  2. диета;
  3. медикаментозная терапия;
  4. энтеросорбенты;
  5. симптоматическое лечение;
  6. наблюдение за состоянием.

Профилактика

О способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:
  • тщательно мыть руки с мылом после туалета, перед приготовлением и приемом пищи, а также перед кормлением детей. Приучить детей прикасаться к еде только чистыми руками;
  • пить только кипяченую или фильтрованную воду. Никогда не употреблять сырую из водопроводного крана, колодца или открытых водоемов;
  • тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, лучше кипяченой водой;
  • для сырых продуктов выделить отдельную кухонную утварь, разделочные ножи и доски. Особенно это актуально для беременных, кормящих женщин и детей;
  • пользоваться индивидуальными столовыми приборами;
  • по возможности избегать частого посещения мест массового скопления людей;
  • поддерживать чистоту в жилище — обрабатывать антибактериальными средствами все поверхности, с которыми часто контактируют домочадцы;
  • если в семье кто-то заболел ротавирусной инфекцией, изолировать его и выделить отдельную посуду, полотенце, чаще проводить уборку.
© iStock.com / ozgurcankayaТошнота у ребенка
Тошнота у ребенка - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / ozgurcankaya
Тошнота у ребенка
"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами
9 июля 2024, 16:51

Рекомендации врачей

По мнению врачей, ротавирусная инфекция остается одной из наиболее распространенных причин острого гастроэнтерита, особенно у детей младшего возраста. В настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) ротавирусов, наиболее часто встречающихся в популяции. Для формирования полноценного иммунитета теоретически необходимо перенести инфекцию трех различных серотипов. Однако в реальной жизни добиться этого условия достаточно сложно из-за разнообразия вирусов и их распространенности. Поэтому профилактика ротавирусной инфекции выходит на первый план:
  • вакцинация;
  • гигиена;
  • безопасная пища и вода;
  • изоляция больных;
  • повышение осведомленности о симптомах ротавирусной инфекции и мерах профилактики
Наиболее подвержены риску заражения ротавирусом люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника или с подавленным иммунитетом (например, онкологические больные или пациенты с ВИЧ-инфекцией). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать более тяжело и вызывать серьезные осложнения, такие как обезвоживание и необходимость в госпитализации.
Кроме того, дети младшего возраста также находятся в группе риска из-за недостаточно развитой иммунной системы. Пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями из-за ослабленного иммунитета. Поэтому важно следить за состоянием здоровья в этих группах риска и при первых признаках ротавирусной инфекции обращаться к врачу для получения своевременной помощи.

Мнение экспертов

Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт дала советы людям с ослабленным иммунитетом:
Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу.
Педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова:
При любом течении болезни рекомендуется исключить продукты, содержащие лактозу, грубую клетчатку и простые сахара. Можно есть нежирные сорта мяса, сложные углеводы, овощи и фрукты, которые не способствуют повышенному газообразованию.
Медсестра держит шприц перед прививкой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Оформление выплат при осложнениях после прививок упростили в Подмосковье
19 июня 2024, 15:56
 
ЗдоровьегигиенаЖелудочно-кишечный тракт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала