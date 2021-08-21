https://ria.ru/20210821/podmoskove-1746694036.html

СК проверит данные об отравлении семи детей на сборах в Подмосковье

СК проверит данные об отравлении семи детей на сборах в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2021

СК проверит данные об отравлении семи детей на сборах в Подмосковье

Следователи проверяют информацию об отравлении семи детей в доме отдыха в Одинцово, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:20

2021-08-21T19:20

2021-08-21T19:20

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об отравлении семи детей в доме отдыха в Одинцово, сообщает подмосковный главк СК РФ.По данным минздрава Подмосковья, за медицинской помощью обратились семь детей из дома отдыха "Ершово" в Одинцово, шесть из них доставили в медучреждение. Управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование в связи с отравлением детей на спортивных сборах, которые проходили в доме отдыха. Как рассказала РИА Новости детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, отравившихся детей уже забрали домой родители, остальные дети также уехали из дома отдыха."Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводится проверка информации СМИ об отравлении семи детей. Следователи выехали на место, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что детям уже оказана медицинская помощь, их здоровью ничто не угрожает.

https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)