https://ria.ru/20210120/infektsiya-1593771590.html

В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию

В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию

Острая кишечная инфекция обнаружена среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" в Хабаровске, устанавливаются причины, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T06:58

2021-01-20T06:58

2021-01-20T06:58

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Острая кишечная инфекция обнаружена среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" в Хабаровске, устанавливаются причины, сообщает в среду региональная прокуратура.По предварительной информации, случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы.После проверки деятельности должностных лиц учреждения, ответственных за организацию питания несовершеннолетних, прокуратура даст оценку их действиям.

https://ria.ru/20201208/infektsiya-1588139648.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия