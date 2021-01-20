https://ria.ru/20210120/infektsiya-1593771590.html
В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
Острая кишечная инфекция обнаружена среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" в Хабаровске, устанавливаются причины, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:58
2021-01-20T06:58
2021-01-20T06:58
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Острая кишечная инфекция обнаружена среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" в Хабаровске, устанавливаются причины, сообщает в среду региональная прокуратура.По предварительной информации, случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы.После проверки деятельности должностных лиц учреждения, ответственных за организацию питания несовершеннолетних, прокуратура даст оценку их действиям.
https://ria.ru/20201208/infektsiya-1588139648.html
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хабаровск, происшествия