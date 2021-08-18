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Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток
Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток - РИА Новости, 18.08.2021
Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток
Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:18
2021-08-18T13:17
происшествия
ресторан
мурманская область
краснодарский край
сочи
мурманск
краснодарский краевой суд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей, снятых с поезда с кишечной инфекцией, в больницах выросло до 95. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.В среду пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что Адлерский районный суд Сочи рассмотрел поступивший из Роспотребнадзора материал на ООО "НапиткиТрансСервис", составленный по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению)."В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)… Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.Уточняется, что срок приостановления деятельности исчисляется с 10 августа.По данным Минздрава Кубани, к понедельнику из больниц региона были выписаны все дети, попавшие туда с отравлениями.Ранее следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
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происшествия, ресторан, мурманская область, краснодарский край, сочи, мурманск, краснодарский краевой суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер, россия
12:18 18.08.2021 (обновлено: 13:17 18.08.2021)
 
Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток

Ресторан в поезде Мурманск — Адлер, где отравились дети, признали виновным в нарушении санэпиднорм

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК РоссииВагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети
Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей, снятых с поезда с кишечной инфекцией, в больницах выросло до 95. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
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В среду пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что Адлерский районный суд Сочи рассмотрел поступивший из Роспотребнадзора материал на ООО "НапиткиТрансСервис", составленный по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению).
"В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)… Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок приостановления деятельности исчисляется с 10 августа.
По данным Минздрава Кубани, к понедельнику из больниц региона были выписаны все дети, попавшие туда с отравлениями.
Ранее следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер.
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ПроисшествияРесторанМурманская областьКраснодарский крайСочиМурманскКраснодарский краевой судФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АдлерРоссия
 
 
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