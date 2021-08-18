https://ria.ru/20210818/restoran-1746199015.html

Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток

Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток - РИА Новости, 18.08.2021

Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток

Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:18

2021-08-18T12:18

2021-08-18T13:17

происшествия

ресторан

мурманская область

краснодарский край

сочи

мурманск

краснодарский краевой суд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей, снятых с поезда с кишечной инфекцией, в больницах выросло до 95. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.В среду пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что Адлерский районный суд Сочи рассмотрел поступивший из Роспотребнадзора материал на ООО "НапиткиТрансСервис", составленный по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению)."В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)… Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.Уточняется, что срок приостановления деятельности исчисляется с 10 августа.По данным Минздрава Кубани, к понедельнику из больниц региона были выписаны все дети, попавшие туда с отравлениями.Ранее следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер.

https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html

https://ria.ru/20210816/sud-1745961658.html

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происшествия, ресторан, мурманская область, краснодарский край, сочи, мурманск, краснодарский краевой суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер, россия