12:18 18.08.2021 (обновлено: 13:17 18.08.2021)
Работу ресторана в поезде, где отравились дети, приостановили на 30 суток
Ресторан в поезде Мурманск — Адлер, где отравились дети, признали виновным в нарушении санэпиднорм
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК РоссииВагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Дети, ехавшие в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Затем количество детей, снятых с поезда с кишечной инфекцией, в больницах выросло до 95. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
В среду пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что Адлерский районный суд Сочи рассмотрел поступивший из Роспотребнадзора материал на ООО "НапиткиТрансСервис", составленный по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению).
"В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана)… Суд постановил признать юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана № 63597 сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок приостановления деятельности исчисляется с 10 августа.
По данным Минздрава Кубани, к понедельнику из больниц региона были выписаны все дети, попавшие туда с отравлениями.
Ранее следственные органы сообщали о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер.