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В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду
В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду - РИА Новости, 29.07.2021
В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после проверки по факту отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:56
2021-07-29T18:56
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после проверки по факту отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Ранее городское управления Роспотребнадзора сообщало, что в детском саду было зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. Двоих детей госпитализировали в инфекционный стационар. Работа детского сада была приостановлена."Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - сказано в сообщении.В пресс-службе сообщили, что в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия
18:56 29.07.2021
 
В Петербурге возбудили дело после отравления в детском саду

Прокуратура возбудила уголовное дело после отравления воспитанников детского сада №55 в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после проверки по факту отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Ранее городское управления Роспотребнадзора сообщало, что в детском саду было зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. Двоих детей госпитализировали в инфекционный стационар. Работа детского сада была приостановлена.
"Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - сказано в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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