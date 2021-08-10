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Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей
Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей - РИА Новости, 10.08.2021
Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей
Центр загородного отдыха "Донская волна" в Волгодонске Ростовской области, где отравились дети, приехавшие на спортивные сборы, продолжает работать, сообщил РИА РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:37
2021-08-10T17:37
дети
отдых
санкт-петербург
краснодарский край
волгодонск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Центр загородного отдыха "Донская волна" в Волгодонске Ростовской области, где отравились дети, приехавшие на спортивные сборы, продолжает работать, сообщил РИА Новости сотрудник центра."Дети остались на территории, и так же будут проживать дальше", - сказал он.По данным управления информационной политики региона, с 1 августа в центре загородного отдыха проходил тренировочный сбор юных фехтовальщиков. Тренироваться туда приехали 127 детей из Ростовской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Санкт-Петербурга. В понедельник, 9 августа, после еды у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Шесть человек госпитализировали.К настоящему времени в больнице остаются четверо детей в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают специалисты Роспотребнадзора.
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санкт-петербург
краснодарский край
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дети, отдых, санкт-петербург, краснодарский край, волгодонск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:37 10.08.2021
 
Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей

Центр отдыха "Донская волна" в Волгодонске продолжил работать после отравления детей

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети лагеря "Штормового" у костра
Дети лагеря Штормового у костра - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Центр загородного отдыха "Донская волна" в Волгодонске Ростовской области, где отравились дети, приехавшие на спортивные сборы, продолжает работать, сообщил РИА Новости сотрудник центра.
"Дети остались на территории, и так же будут проживать дальше", - сказал он.
Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 17:19
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
По данным управления информационной политики региона, с 1 августа в центре загородного отдыха проходил тренировочный сбор юных фехтовальщиков. Тренироваться туда приехали 127 детей из Ростовской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Санкт-Петербурга. В понедельник, 9 августа, после еды у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Шесть человек госпитализировали.
К настоящему времени в больнице остаются четверо детей в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают специалисты Роспотребнадзора.
 
ДетиОтдыхСанкт-ПетербургКраснодарский крайВолгодонскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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