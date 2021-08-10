https://ria.ru/20210810/deti-1745240060.html

Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей

Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей - РИА Новости, 10.08.2021

Центр отдыха в Волгодонске продолжил работать после отравления детей

Центр загородного отдыха "Донская волна" в Волгодонске Ростовской области, где отравились дети, приехавшие на спортивные сборы, продолжает работать, сообщил РИА РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:37

2021-08-10T17:37

2021-08-10T17:37

дети

отдых

санкт-петербург

краснодарский край

волгодонск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Центр загородного отдыха "Донская волна" в Волгодонске Ростовской области, где отравились дети, приехавшие на спортивные сборы, продолжает работать, сообщил РИА Новости сотрудник центра."Дети остались на территории, и так же будут проживать дальше", - сказал он.По данным управления информационной политики региона, с 1 августа в центре загородного отдыха проходил тренировочный сбор юных фехтовальщиков. Тренироваться туда приехали 127 детей из Ростовской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Санкт-Петербурга. В понедельник, 9 августа, после еды у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. Шесть человек госпитализировали.К настоящему времени в больнице остаются четверо детей в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают специалисты Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210810/deti-1745236361.html

санкт-петербург

краснодарский край

волгодонск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, отдых, санкт-петербург, краснодарский край, волгодонск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)