https://ria.ru/20210214/shakhty-1597389601.html

Случаи обрушений на шахтах в России в 2017-2021 годах

Случаи обрушений на шахтах в России в 2017-2021 годах

14 февраля на добывающем предприятии в Кузбассе обрушилась горная порода. В шахте в этот момент находились 98 человек. Большинство из них спасатели вывели на... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:56

2021-02-14T02:56

2021-02-14T02:56

россия

справки

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202114 февраля на добывающем предприятии в Кузбассе обрушилась горная порода. В шахте в этот момент находились 98 человек. Большинство из них спасатели вывели на поверхность, сообщалось о гибели одного человека.22 января на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность. Погибли три человека.7 января в одной из шахт предприятия "Лунсин" в Туве произошло обрушение выработки. В результате происшествия погиб один человек.6 января на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке произошло обрушение. Погибли два человека.5 января при ведении горных работ в шахте, расположенной в 430 километрах от городского округа Эгвекинот Иультинского района на Чукотке, произошло обрушение кровли шахты. Погиб один человек.202022 ноября в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение породы. Погиб 34-летний подземный горнорабочий.14 сентября на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области произошло обрушение кровли штрека. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. В результате ЧП погибли два человека.15 августа на шахте "Воргашорская" в Коми при обрушении надземной галереи (переход между помещениями) погибли четыре человека. Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте. В компании "Воркутауголь", которой принадлежит шахта, заявили, что ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.19 мая на шахте в Североуральске Свердловской области при горном ударе пострадали двое рабочих - проходчики 29 и 34 лет.30 апреля в шахте №13 поселка Калья Свердловской области произошел обвал горной породы, на горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.201910 октября на шахте "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник" в Хакасии на глубине 170 метров при разработке произошло частичное обрушение породы. В забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения, который был доставлен в больницу.25 сентября на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области на горизонте 1175 метров при очистке скважин произошло обрушение породы. Погиб 39-летний проходчик.30 августа в шахте рудника "Урупский" в Карачаево-Черкесии на глубине около 600 метров обрушилась горная порода. Пострадал один человек.21 августа на Урале на шахте "Ново-Кальинская" АО СУБР, входящего в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. В результате ЧП был заблокирован работник 1970 года рождения, он погиб.11 августа на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Один рабочий погиб под завалами.17 июля на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода в вентиляционном штреке. В момент ЧП в шахте находились 66 человек. Один горняк погиб.4 июня около 12.00 (8.00 мск) в лаве шахты "Распадская" в Кузбассе на глубине 320 метров обрушилось три квадратных метра кровли. В результате смертельные травмы получил горнорабочий очистного забоя.12 февраля на шахте "Талдинское-Кыргайское" в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло обрушение горной массы. В этот момент на аварийном участке находились три человека: один подземный рабочий погиб, второй получил травму ноги, еще один рабочий не пострадал.201828 ноября в Якутии произошло обрушение горной породы на глубине 230 метров на шахте "Денисовская", принадлежащей ОАО УК "Нерюнгри Уголь" ("Колмар"). Под завалами погиб один человек.15 октября обрушились горные породы в шахте по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд, расположенной в поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края. В момент ЧП на разных участках рудника находились 62 человека, из-под завалов извлекли одного пострадавшего.19 сентября произошло обрушении породы на глубине более 800 метров на золотодобывающей шахте "Центральная ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе Челябинской области. В шахте находились два человека. Один не пострадал, второй был эвакуирован на поверхность с травмами, он скончался в машине скорой помощи.15 августа в Краснотурьинске (Свердловская область) на шахте Северопесчанская произошло обрушение. В шахте находился 131 человек. Два шахтера оказались под завалами, один из них погиб.13 июня в Алтайском крае на Корбалихинском руднике обрушилась порода на площади 15 квадратных метров. В этот момент внутри штольни находилось два человека. Один шахтер погиб, еще один получил травмы.21 мая в Шахтах (Ростовская область) случилась авария на шахте "Октябрьская-Южная": произошло обрушение породы, и работника, который в тот момент находился внизу, засыпало углем. Впоследствии он скончался от полученных переломов.30 апреля в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы произошло обрушение породы. На поверхность вышли 79 человек, один пропал. Позднее спасатели обнаружили тело пропавшего шахтера.7 февраля в Кемеровской области на шахте "Осинниковская" произошло обрушение породы. В результате аварии один человек погиб. Всего под землей было 125 человек, восемь из них находились непосредственно на аварийном участке.201720 декабря в Новокузнецке три горняка оказались заблокированными в шахте "Есаульская" после обвала горной породы. Всего под землей находились 100 горняков. На поверхность вышли 97 работников, еще трое оказались в тупиковой части вентиляционного штрека. С заблокированными горняками была установлена связь. Через 35 часов после аварии они были спасены.8 декабря на шахте "Кальинская" в Североуральске Свердловской области произошло ЧП. На панельном штреке отметки в результате динамического проявления горного давления (удара) произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки, в результате чего погиб один человек.14 сентября в республике Коми на нефтешахте "Яреганефть" произошел обвал породы. Погиб один горняк. Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек.29 июля произошел обвал горной породы на шахте рудника "Мир" в Якутии. В результате на глубине около 300 метров под завалом оказалась погрузочная машина с одним рабочим. Мужчина получил травмы и был доставлен в Якутск, позже он скончался. Более 110 человек, находившихся под землей, вышли на поверхность.20 июля в Коми на шахте №3 нефтешахтного управления "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" произошел обвал горной породы. На момент обрушения в ней находились 111 человек, в том числе пять – на аварийном участке. Под обвал попали два работника шахты, которые были доставлены в больницу Ухты, три человека выбрались на поверхность самостоятельно.13 июля на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского городского округа произошел обвал горной породы. Погиб шахтер-проходчик.7 июля в шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель" (Норильск Красноярского края) при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" взорвался метан. Четыре горняка погибли, трое человек были госпитализированы с травмами легкой степени тяжести.23 июня в Коми на шахте "Интинская" обрушилась порода. На поверхность вывели 191 шахтера. Непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Три шахтера, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения, он погиб.23 апреля на шахте "Центральная" города Пласт Челябинской области произошло обрушение. Более 160 горняков были эвакуированы. Погибли двое рабочих, один человек, извлеченный из завалов, был доставлен в больницу.1 апреля ночью в Якутии в нише дозатора слепого скипового ствола (вертикальной горной выработке, не имеющей выхода на поверхность и предназначенной для транспортировки полезных ископаемых) рудника "Интернациональный" произошла самопроизвольная просадка породы. В результате проходчика, производившего работы по зачистке и задувке горной массы на глубине 815 метров, затянуло в образовавшуюся воронку и засыпало породой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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