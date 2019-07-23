В Кузбассе частично приостановили работу шахты, где погиб горняк

КЕМЕРОВО, 23 июл – РИА Новости. Судебные приставы приостановили деятельность двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере на шахте "Анжерская-Южная" из-за нарушений требований промышленной безопасности на 45 суток, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что 17 июля на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода в вентиляционном штреке, когда находился 66 человек. Один горняк погиб. Проходка и добыча горной выработки на участке, где произошло обрушение, приостановлено до выяснения предварительных причин отслоения породы.

"При проведении проверки состояния промышленной безопасности территориальным отделом Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору в отношении ООО "УК "Анжерская-Южная" были выявлены нарушения требований промышленной безопасности опасных и производственных объектов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "не было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 17 июля с проходчиком, обстоятельства и причины не установлены, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны, не выполнялись требования технической документации на проведение и крепление выработки; ленточный конвейер в монтажной камере эксплуатировался при неисправных тормозных устройствах и др".