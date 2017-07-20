СК проводит проверку после обрушения в шахте в Коми, где пострадали двое

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку после обрушения породы на шахте в Коми, где пострадали два человека, сообщает СУСК РФ по республике.

ЧП произошло в четверг на шахте № 3 нефтешахтного управления "Яреганефть" компании "Лукойл-Коми". Как сообщал РИА Новости представитель республиканского управления МЧС РФ, на момент обрушения горной породы в шахте находилось 111 человека, в том числе пять — на аварийном участке. Под обвал попали два работника шахты, которые доставлены в больницу Ухты, три человека выбрались на поверхность самостоятельно. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз. Следователями СК будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, а также проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным сайта "Лукойл — Коми", Ярегское месторождение разрабатывается с 1939 года и является единственным в РФ местом, где "черное золото" добывают и подземным, термошахтным, и поверхностным способами.

Нефть Яреги тяжелая в полном смысле этого слова: она залегает на глубине 165-200 метров, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении, указано на сайте. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.