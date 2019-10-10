В Хакасии на шахте человек пострадал при обрушении породы, сообщил источник

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Один человек пострадал при частичном обрушении породы на шахте "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник" в Хакасии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, при разработке породы на золотодобывающей шахте произошло частичное обрушение на глубине 170 метров.

"Пострадавший один, в забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. Один человек доставлен в коммунаровскую больницу, мужчина 1983 года рождения. Предварительный диагноз - тупая травма живота и перелом таза, под вопросом", - сказал собеседник агентства.