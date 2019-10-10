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РИА Новости

В Хакасии на шахте человек пострадал при обрушении породы, сообщил источник

08:50 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Один человек пострадал при частичном обрушении породы на шахте "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник" в Хакасии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, при разработке породы на золотодобывающей шахте произошло частичное обрушение на глубине 170 метров.
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В Гае один человек погиб, двое ранены из-за обрушения пород на шахте
"Пострадавший один, в забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. Один человек доставлен в коммунаровскую больницу, мужчина 1983 года рождения. Предварительный диагноз - тупая травма живота и перелом таза, под вопросом", - сказал собеседник агентства.
В МЧС республики обещали предоставить официальные комментарии в ближайшее время.
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