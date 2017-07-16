После гибели шахтеров в Свердловской области возбудили два уголовных дела

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены после гибели шахтеров в Свердловской области, сообщает следственное управление СК России региону.

Ранее сообщалось, что 9 и 13 июля на двух шахтах Североуральского городского округа произошли инциденты, связанные с гибелью работников. В первом случае погиб машинист электровоза 1968 года рождения, во втором — шахтер-проходчик 1972 года рождения

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, гибель машиниста электровоза произошла 9 июля в результате столкновения двух электровозов на шахте "Кальинская". Во втором случае, произошедшем 13 июля на шахте "Ново-Кальинской", шахтер-проходчик погиб от травм, полученных при обвале горной породы.

Добавляется, что в настоящее время следователи допрашивают свидетелей инцидентов, работников шахт, а также представителей их администраций. Кроме-того, следственные органы анализируют необходимую документацию, касающуюся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве соответствующих работ. Для определения точной причины смерти погибших мужчин проводятся судебно-медицинские экспертизы.