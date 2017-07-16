После гибели шахтеров в Свердловской области возбудили два уголовных дела

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены после гибели шахтеров в Свердловской области, сообщает следственное управление СК России региону.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время следователи допрашивают свидетелей инцидентов, работников шахт, а также представителей их администраций. Кроме-того, следственные органы анализируют необходимую документацию, касающуюся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве соответствующих работ. Для определения точной причины смерти погибших мужчин проводятся судебно-медицинские экспертизы.