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В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте
В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте
Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:59
2021-01-17T10:59
тоджинский район
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
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тоджинский район, республика тыва, происшествия

В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте

10:59 17.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.
По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.
"Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 17 января 2021 года около 10 часов произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО "Лунсин". По предварительной информации, на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели", - говорится в сообщении.
На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.
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