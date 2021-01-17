https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html

В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте

В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте

Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:59

2021-01-17T10:59

2021-01-17T10:59

тоджинский район

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

тоджинский район

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тоджинский район, республика тыва, происшествия