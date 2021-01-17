https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html
В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте
В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте
Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:59
2021-01-17T10:59
2021-01-17T10:59
тоджинский район
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
тоджинский район
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тоджинский район, республика тыва, происшествия