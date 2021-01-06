https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592129668.html

Под завалами в шахтах на Камчатке нашли тело второго рабочего

Под завалами в шахтах на Камчатке нашли тело второго рабочего

Тела обоих работников, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружены и извлечены из-под завалов, сообщили... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:05

2021-01-06T14:05

2021-01-06T14:05

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Тела обоих работников, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружены и извлечены из-под завалов, сообщили РИА Новости в компании "Тревожное зарево".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Информация о происшествии поступила в МЧС в среду днем по местному времени. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек оставалась неизвестной, позднее было обнаружено тело одного из них. СК и прокуратура проводят проверки."Обнаружено тело второго считавшегося пропавшим работника. Его тело также извлечено из-под завалов", - сказал представитель компании.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает АО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592109290.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, происшествия