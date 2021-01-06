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Под завалами в шахтах на Камчатке нашли тело второго рабочего
Под завалами в шахтах на Камчатке нашли тело второго рабочего
Тела обоих работников, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружены и извлечены из-под завалов, сообщили... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:05
2021-01-06T14:05
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
елизовский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Тела обоих работников, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружены и извлечены из-под завалов, сообщили РИА Новости в компании "Тревожное зарево".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Информация о происшествии поступила в МЧС в среду днем по местному времени. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек оставалась неизвестной, позднее было обнаружено тело одного из них. СК и прокуратура проводят проверки."Обнаружено тело второго считавшегося пропавшим работника. Его тело также извлечено из-под завалов", - сказал представитель компании.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает АО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html
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камчатский край
петропавловск-камчатский
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, происшествия

Под завалами в шахтах на Камчатке нашли тело второго рабочего

14:05 06.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва на шахте "Схидкарбон в Луганской области
Последствия взрыва на шахте Схидкарбон в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Тела обоих работников, пропавших после обрушения в шахтах на Асчинском золоторудном месторождении на Камчатке, обнаружены и извлечены из-под завалов, сообщили РИА Новости в компании "Тревожное зарево".
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Информация о происшествии поступила в МЧС в среду днем по местному времени. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек оставалась неизвестной, позднее было обнаружено тело одного из них. СК и прокуратура проводят проверки.
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Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает АО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
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