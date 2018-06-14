При обрушении породы на руднике в Алтайском крае погиб шахтер

БАРНАУЛ, 14 июн — РИА Новости. Один шахтер погиб, еще один получил травмы в результате обрушения породы на Корбалихинском руднике в Алтайском крае, сообщает ГУМЧС по региону.

ЧП произошло накануне вечером в Змеиногорском районе.

"Обрушилась порода на площади 15 квадратных метров, в этот момент внутри штольни находилось два человека. При разборе завалов было найдено тело погибшего шахтера, его коллегу с травмами госпитализировали в больницу Змеиногорска", — говорится в сообщении.

В спасательной операции были задействованы 25 человек и шесть единиц техники, в том числе сотрудники военизированной горноспасательной части. Аварийно-спасательные работы были завершены утром в четверг. Шахта продолжила работу.