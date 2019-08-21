На Урале погиб рабочий, заблокированный при обрушении шахты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Рабочий, заблокированный при обрушении горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске Свердловской области, погиб, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.