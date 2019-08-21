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РИА Новости

На Урале погиб рабочий, заблокированный при обрушении шахты

19:54 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Рабочий, заблокированный при обрушении горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске Свердловской области, погиб, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.
"В 20.30 (18.30 мск) аварийно-спасательные работы на шахте завершены. Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность", - говорится в с сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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