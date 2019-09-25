В Гайском ГОК подтвердили гибель горняка на шахте при обрушении

УФА, 25 сен - РИА Новости. Шахтер погиб при обрушении горной породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области, руководство компании окажет всю необходимую помощь семье погибшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината.

Ранее источник в правоохранительных органах области сообщал агентству, что при обрушении на руднике в городе Гай Оренбургской области погиб один человек, двое пострадали.

В Гайском ГОК РИА Новости подтвердили факт обрушения на шахте компании и гибель рабочего, однако опровергли сообщение о двух пострадавших.

"Произошёл несчастный случай, около 2.30 (00.30 мск) на горизонте 1175 метров при очистке скважин упал горный массив, смертельно травмирован 39-летний проходчик. Руководство комбината окажет его семье всестороннюю помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.