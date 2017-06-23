Тело погибшего на шахте в Коми горняка подняли на поверхность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на шахте "Интинская" в республике Коми, где произошло обрушение породы, завершены; тело погибшего горняка подняли на поверхность, сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС.

Сообщение об обрушении породы на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. Непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Три шахтера, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения, он погиб. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте.

"Аварийно-спасательные работы завершены. Тело погибшего подняли на поверхность", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время системы жизнеобеспечения в шахте функционируют в штатном режиме.

Для ликвидации последствий ЧП привлекались силы и средства РСЧС: 72 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 3 единицы техники.