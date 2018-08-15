Пострадавший при обрушении на уральской шахте отказался от госпитализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обрушении на шахте в Свердловской области, отказался от госпитализации, сообщает в среду прокуратура региона.
"Выжившему пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время людей, отрезанных завалом, нет. Технологическое производство на шахте не нарушено", — говорится в сообщении.
Прокуратура в ходе проверки намерена дать оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдению техники безопасности. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.
Шахта, на которой произошло обрушение, находится в 10 километрах от Краснотурьинска, рядом с поселком Воронцовка. Обрушение произошло на глубине 250 метров, уточняет надзорное ведомство.