Пострадавший при обрушении на уральской шахте отказался от госпитализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обрушении на шахте в Свердловской области, отказался от госпитализации, сообщает в среду прокуратура региона.

Ранее представитель прокуратуры региона сообщила РИА Новости, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области, один из них погиб. СУСК по региону уточняло, что жизнь пострадавшего находится вне опасности. Следствие начало проверку по факту произошедшего.

"Выжившему пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время людей, отрезанных завалом, нет. Технологическое производство на шахте не нарушено", — говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки намерена дать оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдению техники безопасности. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.

Шахта, на которой произошло обрушение, находится в 10 километрах от Краснотурьинска, рядом с поселком Воронцовка. Обрушение произошло на глубине 250 метров, уточняет надзорное ведомство.