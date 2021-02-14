https://ria.ru/20210214/shakhta-1597386109.html
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, в шахте в этот момент находились 98 человек, один человек погиб, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:49
2021-02-14T00:49
2021-02-14T05:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, в шахте в этот момент находились 98 человек, один человек погиб, сообщили в МЧС России.Из забоя эвакуировали 92 человека. В шахте остаются пять человек, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.На месте происшествия находятся 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.По данным регионального главка СК, обрушение произошло на шахте "Юбилейная", когда 33-летний машинист горно-выемочных машин занимался отбойкой горной массы комбайном. В результате ЧП он погиб.По факту происшествия проводится доследственная проверка.Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, ООО "Шахта "Юбилейная" входит в состав Холдинга "ТопПром" с 14 февраля 2013 года и является действующей сырьевой базой предприятия. Промышленный запас угля марки "Ж" составляет 53,6 миллиона тонн. Годовой объем добычи угля — до двух миллионов тонн.
https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе
, в шахте в этот момент находились 98 человек, один человек погиб, сообщили в МЧС России
.
Из забоя эвакуировали 92 человека. В шахте остаются пять человек, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.
На месте происшествия находятся 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.
По данным регионального главка СК, обрушение произошло на шахте "Юбилейная", когда 33-летний машинист горно-выемочных машин занимался отбойкой горной массы комбайном. В результате ЧП он погиб.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, ООО "Шахта "Юбилейная" входит в состав Холдинга "ТопПром" с 14 февраля 2013 года и является действующей сырьевой базой предприятия. Промышленный запас угля марки "Ж" составляет 53,6 миллиона тонн. Годовой объем добычи угля — до двух миллионов тонн.