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В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий
В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий
Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:04
2020-11-23T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из угольных предприятий Новокузнецкого района – каком именно, не уточняется.По предварительным данным, в тот момент рабочий вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.Следственный комитет начал проверку по факту случившегося – в ходе нее изучат должностные инструкции и выяснят, проходил ли погибший инструктаж по техники безопасности и соблюдалась ли она там вообще.
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новокузнецкий район
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следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий

10:04 23.11.2020 (обновлено: 17:39 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из угольных предприятий Новокузнецкого района – каком именно, не уточняется.
"Двадцать второго ноября около 14 часов (10.00 мск) в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе произошло обрушение породы, в результате чего погиб 34-летний подземный горнорабочий", - говорится в релизе.
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По предварительным данным, в тот момент рабочий вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.
"Когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты. Прибывшие горноспасатели подняли тело на поверхность", – уточняет ведомство.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося – в ходе нее изучат должностные инструкции и выяснят, проходил ли погибший инструктаж по техники безопасности и соблюдалась ли она там вообще.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новокузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
 
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