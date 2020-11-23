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В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий

В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий

Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:04

2020-11-23T10:04

2020-11-23T17:39

следственный комитет россии (ск рф)

новокузнецкий район

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из угольных предприятий Новокузнецкого района – каком именно, не уточняется.По предварительным данным, в тот момент рабочий вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.Следственный комитет начал проверку по факту случившегося – в ходе нее изучат должностные инструкции и выяснят, проходил ли погибший инструктаж по техники безопасности и соблюдалась ли она там вообще.

https://ria.ru/20201120/stanok-1585541865.html

новокузнецкий район

кемеровская область

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2020

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следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия