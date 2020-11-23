В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий
10:04 23.11.2020 (обновлено: 17:39 23.11.2020)
КЕМЕРОВО, 23 ноя - РИА Новости. Рабочий угледобывающего предприятия в Кемеровской области погиб при обрушении породы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из угольных предприятий Новокузнецкого района – каком именно, не уточняется.
"Двадцать второго ноября около 14 часов (10.00 мск) в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе произошло обрушение породы, в результате чего погиб 34-летний подземный горнорабочий", - говорится в релизе.
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По предварительным данным, в тот момент рабочий вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.
"Когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты. Прибывшие горноспасатели подняли тело на поверхность", – уточняет ведомство.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося – в ходе нее изучат должностные инструкции и выяснят, проходил ли погибший инструктаж по техники безопасности и соблюдалась ли она там вообще.