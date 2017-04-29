Суд приостановил работу уральской шахты, где погибли два горняка

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Суд города Пласт Челябинской области приостановил на срок 90 суток горные работы на некоторых участках шахты "Центральная", где 23 апреля погибли двое рабочих под завалами, сообщила прокуратура региона.

"По постановлению судьи Пластского городского суда Челябинской области на 90 суток приостановлено проведение горных работ в шести блоках горизонта 700 метров участка "Север" опасного производственного объекта шахта "Центральная" АО "Южуралзолото Группа Компаний", — говорится в сообщении.

При участии прокуратуры города Пласта суд рассмотрел материалы территориального отдела Ростехнадзора о привлечении предприятия к ответственности за "нарушение требований промышленной безопасности" и признал его виновным в совершении правонарушения, уточняется в сообщении.

Двое рабочих погибли 23 апреля при обрушении на шахте "Центральная" АО "Южуралзолото Группа Компаний". Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

По данным АО "Южуралзолото Группа Компаний", которому принадлежит шахта, погибли проходчики Сергей Шамин и Александр Бабешко, Живым из-под завалов был извлечен проходчик Максим Бритулин, который в настоящее время находится в челябинской областной клинической больнице.