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2020-05-19T17:02
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В Свердловской области при горном ударе в шахте пострадали два человека
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РИА Новости

В Свердловской области при горном ударе в шахте пострадали два человека

17:02 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте в Североуральске Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"Днем 19 мая 2020 года в следственный отдел по г. Североуральск СК России по Свердловской области поступило сообщение о том, что в результате, по предварительным данным, горного удара на шахте пострадали проходчики. По данному факту следственным отделом организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшими являются двое работников в возрасте 29 и 34 лет, им оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи выясняются все обстоятельства ЧП, в том числе и степень тяжести вреда здоровью пострадавших.
Горный удар - внезапное разрушение части породы, прилегающей к подземной горной выработке, из-за тектонических напряжений, сопровождается выбросом пород в шахту, сильным хлопком, мощной воздушной волной.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьСевероуральскПроисшествия
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