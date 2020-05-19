В Свердловской области при горном ударе в шахте пострадали два человека

"Днем 19 мая 2020 года в следственный отдел по г. Североуральск СК России по Свердловской области поступило сообщение о том, что в результате, по предварительным данным, горного удара на шахте пострадали проходчики. По данному факту следственным отделом организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.