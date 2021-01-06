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На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T07:32
2021-01-06T07:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что информация о происшествии поступила оперативному дежурному краевого главка МЧС в среду днем по местному времени."По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной", - говорится в сообщении.По информации властей, в настоящее время под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала."Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", — цитирует пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ Александра Заболиченко.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
https://ria.ru/20200825/pribor-1576266021.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах

07:32 06.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что информация о происшествии поступила оперативному дежурному краевого главка МЧС в среду днем по местному времени.
"По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной", - говорится в сообщении.
По информации властей, в настоящее время под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала.
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"Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", — цитирует пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ Александра Заболиченко.
Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
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