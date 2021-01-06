https://ria.ru/20210106/zaval-1592098831.html

На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах

На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах

Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T07:32

2021-01-06T07:32

2021-01-06T07:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что информация о происшествии поступила оперативному дежурному краевого главка МЧС в среду днем по местному времени."По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной", - говорится в сообщении.По информации властей, в настоящее время под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала."Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", — цитирует пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ Александра Заболиченко.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

https://ria.ru/20200825/pribor-1576266021.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия