На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что информация о происшествии поступила оперативному дежурному краевого главка МЧС в среду днем по местному времени.
"По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной", - говорится в сообщении.
По информации властей, в настоящее время под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала.
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"Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", — цитирует пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ Александра Заболиченко.
Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
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