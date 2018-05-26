"Умер дома". Почему на шахте под Ростовом скрыли гибель горняка

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Шахтера в Ростовской области засыпало углем, но увезли его не в больницу, а домой, где он умирал в мучениях от множественных переломов. Эта история стала известна благодаря анонимному звонку в полицию. Следователи возбудили уголовное дело, директора шахты "Октябрьская-Южная" Игоря Горбаченко вызвали на допрос. В последние полгода предприятие уже не раз оказывалось в центре скандала. Местные СМИ не сомневаются: директор не обратился к врачам намеренно.

Домой с переломами ребер

Авария случилась в городе Шахты 21 мая, но узнали о ней только через три дня. По информации следствия, на шахте "Октябрьская-Южная" произошло обрушение породы, и работника, который в тот момент находился внизу, засыпало углем. Горняка подняли наверх, но почему-то вместо больницы доставили домой. Где он и скончался в одиночестве.

Полиция приняла анонимный звонок о том, что в доме на улице Энтузиастов находится мертвое тело. Прибывшие по указанному адресу оперативники и врачи обратили внимание на то, что тело хоть и без признаков насильственной смерти, но в ссадинах и ушибах, которые нельзя получить случайно, были сломаны ребра.

По ходу проверки один из коллег погибшего рассказал, что тот на самом деле попал под обвал на шахте, а директор предприятия Горбаченко пытался скрыть это.

"На место ЧП не вызвали скорую, только попросили напарника отвезти пострадавшего домой на служебной "газели". Горняка довели до двери и оставили", — сообщается в одном из местных изданий.

В региональном управлении СК РИА Новости проинформировали, что оперативники изъяли на предприятии интересующие следствие документы, назначили экспертизы. А директора шахты допросили в качестве подозреваемого. Проведены также беседы еще с 40 работниками шахты.

Опасное производство

Город называется Шахты неслучайно: в окрестностях действовало почти четыре десятка горнодобывающих предприятий, но в девяностые почти все они закрылись. "Октябрьская-Южная" продолжала работать, хотя ситуация из года в год становилась все более тяжелой. В мае 2012 года предприятие обанкротилось. В декабре того же года суд ввел на забое конкурсное производство, которое впоследствии неоднократно продлевалось. В мае 2014-го имущество приобрело ООО "Шахта "Октябрьская-Южная".

Местные СМИ отмечали, что у этого предприятия три собственника (Олег Калюжин, Эдуард Маркин и Ахмед Абкаров, где они находятся, неизвестно местным жителям). Чуть больше полугода назад сменили директора, назначив Игоря Горбаченко. Источник, хорошо знакомый с ситуацией, пояснил корреспонденту РИА Новости, что Горбаченко в прошлом работал в правоохранительных органах и является приятелем одного из собственников.

При нем, говорят собеседники, работники не получали зарплату с декабря 2017-го. После нескольких месяцев пустых ожиданий отчаявшиеся сотрудники даже устроили бунт прямо в кабинете гендиректора, это случилось в марте.

Источник подчеркивает, что условия работы на предприятии давно не соответствуют требованиям техники безопасности, о чем знали все — как работники, так и контролирующие органы. "Лицензии на добычу угля у "Октябрьской-Южной" нет уже больше года. Просто там были сотрудники, которые откачивают воду из-под земли, чтобы шахту не затопило, они же выполняют и другие смежные функции. В забое не могли добывать уголь. Однако в городе все знают, что там продолжаются работы. Но это тщательно скрывалось. По сути, добыча велась нелегально", — уточнил источник.

Шахтинские издания также не раз публиковали материалы о том, что горняки не хотели работать на столь опасном производстве за такую мизерную зарплату, которую к тому же платили с перебоями. В апреле разбираться в ситуации приезжали члены правительства Ростовской области. Трудности удалось решить частично — долги по зарплате сократили до трех месяцев. Люди продолжали ходить на работу и, как выяснилось, рисковали жизнью.

Молчат и боятся

Десять лет назад на "Октябрьской-Южной" уже объявляли голодовку и требовали улучшения условий труда. Председатель организации "Росуглепрофсоюз" Юрий Каунов рассказал корреспонденту РИА Новости, что эта шахта единственная, где не удалось создать профсоюзную ячейку. Виной всему, по мнению Каунова, — запуганность работников и нежелание директора найти общий язык с профсоюзом.

"Одного из собственников как-то раз уже арестовывали за то, что его предприятие работает без лицензии. По нашим сведениям, незаконную добычу угля ведут выходцы с Украины без всяких договоров. Деньги им платили в конвертах, поэтому доказать они ничего не могли. Никаких технических норм на этом предприятии не соблюдалось", — говорит Каунов.

Впрочем, погибший 21 мая в шахте, уточняет он, был местным жителем, у него осталась семья и дети. Однако ни страховок, ни договоров он тоже не имел. "Компания не платит ни в пенсионный фонд, ни в фонд соцстрахования", — добавляет Каунов.

По его мнению, трагедии можно было бы избежать, если бы на предприятии действовала профсоюзная организация. "Но собственнику не выгодно, чтобы там проходили проверки Ростехнадзора, чтобы работники могли жаловаться. А народ запуган — другой работы в городе нет. Если тебя уволят, устроиться фактически некуда", — разводит руками собеседник.

Надо сказать, что юридически факт сокрытия смерти на производстве — отнюдь не нонсенс. Руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов объяснил РИА Новости, что один из мотивов — желание избежать ответственности. Наказание за подобное преступление — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, уточняет Хутов, Трудовой кодекс устанавливает гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве. Так, семье погибшего работника возмещают его утраченный заработок, а также расходы на похороны. Не стоит забывать и о взыскании компенсации в связи со смертью кормильца в порядке гражданского судопроизводства (статья 108 Гражданского кодекса).

В трагедии "Октябрьской-Южной" финальную точку поставит следствие. Юрий Каунов надеется, что это ЧП заставит правоохранительные органы обратить внимание на проблемы предприятия. Сам гендиректор Горбаченко не берет трубку. По информации нашего источника, он может быть задержан, и им занимается следствие. Сотрудники шахты от комментариев отказываются — люди боятся потерять работу в маленьком городе.