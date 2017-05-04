В Якутии возбудили дело после гибели проходчика на руднике

ХАБАРОВСК, 4 мая – РИА Новости. Мирнинский межрайонный следственный отдел СУСК России по республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по факту гибели проходчика рудника "Интернациональный", принадлежащего АК "Алроса", сообщает следственное управление в четверг.

По данным следствия, ночью 1 апреля 2017 года в нише дозатора слепого скипового ствола (вертикальной горной выработке, не имеющей выхода на поверхность и предназначенной для транспортировки полезных ископаемых) рудника "Интернациональный" проходчик участка производил работы по зачистке и задувке горной массы в нише дозатора на горизонте — 815 метров. Произошла самопроизвольная просадка породы, проходчика затянуло в образовавшуюся воронку и засыпало породой. В результате несчастного случая мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как установлено следствием, при выполнении работ проходчик не использовал страховочную привязь.

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту гибели проходчика рудника "Интернациональный" АК "Алроса" (ПАО) в городе Мирный. По делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мирнинский межрайонный следственный отдел также возбудил дело по факту обрушения горной породы на руднике "Айхал" Айхальского ГОК АК "Алроса" и гибели рабочего. Это ЧП произошло 26 апреля 2017 года.