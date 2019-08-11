В Якутии при обрушении породы на руднике "Сарылах" погиб горняк

ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Под завалами остался один пострадавший.

"Из-под завала извлечено тело работника рудника, без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность", - рассказали в пресс-службе.