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РИА Новости

В Якутии при обрушении породы на руднике "Сарылах" погиб горняк

17:32, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСпасатели отряда ВГСЧ
Спасатели отряда ВГСЧ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Спасатели отряда ВГСЧ. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Обрушение горной породы произошло при производстве очистных работ. На смене находились 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Под завалами остался один пострадавший.
Каски горняков. Архивное фото
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"Из-под завала извлечено тело работника рудника, без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность", - рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия работает отряд военизированного горно-спасательного отряда рудника "Сарылах-Сурьма" в составе 5 человек.
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