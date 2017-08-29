Скончался горняк, пострадавший при обвале породы на шахте "Мир"

ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Шахтер, который 29 июля этого года пострадал при обвале горной породы на руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики Саха (Якутия).

На шахте рудника "Мир" компании "Алроса" 29 июля этого года произошел обвал горной породы. В результате обрушения породы на глубине около 300 метров под завалом оказалась погрузочная машина с одним рабочим. Мужчина получил травмы и был доставлен в Якутск. Более 110 человек, находившихся под землей, вышли на поверхность. Позже, 4 августа, в руднике "Мир" произошел прорыв воды, из 151 бывших под землей шахтеров на поверхность вышли 143 человека, восемь горняков спасти не удалось.

"Мужчина, который пострадал при обрушении грунта в руднике "Мир" 29 июля, скончался в реанимации Якутска 28 августа. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни", — сказал собеседник агентства.

Во вторник в Якутии был день траура по погибшим горнякам. Жители республики почтили их память.

Как сообщают местные СМИ, фотография машиниста Николая Алексеева была поставлена на траурную доску рядом с фотографиями восьмерых горняков шахты "Мир", которых не удалось спасти после прорыва воды 4 августа.