В "Норникеле" назвали причину аварии на "Заполярном"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Авария на руднике "Заполярный" ГМК "Норильский никель" произошла в связи с неудовлетворительной организацией работ со стороны "Заполярной строительной компании" (дочернее общество ГМК), сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала компании по безопасности и охране труда Сергей Градюшко.

"Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, – это неудовлетворительная организация производства, работ со стороны линейного надзора "Заполярной строительной компании", что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание и другие нарушения требований газового режима", — пояснил Градюшко.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. Четыре горняка погибли. Трое находятся в городской больнице с травмами легко степени тяжести.

Градюшко отметил также, что на данный момент поисково-спасательная операция закончена. Продолжаются работы по дегазации. Личности погибших установлены. Все — работники "Заполярной строительной компании". Сотрудники рудника "Заполярный" в результате данного инцидента не пострадали.

По его словам, расследование будет длиться, по требованию Трудового кодекса РФ, в течение месяца и потом, по решению председателя, вполне возможно будет продлено. Проходить оно будет под председательством Ростехнадзора. Штатная работа рудника будет восстановлена в течение нескольких часов.