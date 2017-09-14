На шахте в Коми произошел обвал породы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В республике Коми на нефтешахте "Яреганефть" произошел обвал породы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, шахта работает в штатном режиме.
Нефтешахта входит в структуру "Лукойла", в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.
Об обрушении породы на шахте сообщается и на сайте регионального ГУ МЧС.
На месте работают 13 человек и три единицы техники Ухтинского военизированного горноспасательного отряда, а также оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация по пострадавшим уточняется.