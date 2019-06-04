Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на шахте в Кузбассе

По данным прокуратуры, 4 июня около 12.00 (8.00 мск) в лаве шахты "Распадская" на глубине 320 метров обрушилось 3 квадратных метра кровли. В результате смертельные травмы получил горнорабочий очистного забоя. Распадская угольная компания сообщила, что для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия.

"Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", - говорится в сообщении.