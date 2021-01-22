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При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:13
2021-01-22T05:13
2021-01-22T06:18
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.Позднее в СК сообщили, что третий пропавший шахтер найден мертвым.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.Шахта, где произошло ЧП, приостановила работу. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области пообещали оказать семьям погибших горняков материальную помощь.ООО "Шахта им. С.Д. Тихова"– дочернее предприятие ПМХ-Уголь. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год.
https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html
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кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости.
Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком
округе Кемеровской области
, три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.
"В настоящее время обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжатся, возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Позднее в СК сообщили, что третий пропавший шахтер найден мертвым.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.
Шахта, где произошло ЧП, приостановила работу. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области пообещали оказать семьям погибших горняков материальную помощь.
ООО "Шахта им. С.Д. Тихова"– дочернее предприятие ПМХ-Уголь. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год.