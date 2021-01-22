https://ria.ru/20210122/obrushenie-1594099186.html

При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека

При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека

Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T05:13

2021-01-22T05:13

2021-01-22T06:18

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, три человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.Позднее в СК сообщили, что третий пропавший шахтер найден мертвым.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.Шахта, где произошло ЧП, приостановила работу. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области пообещали оказать семьям погибших горняков материальную помощь.ООО "Шахта им. С.Д. Тихова"– дочернее предприятие ПМХ-Уголь. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год.

https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html

кемеровская область

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2021

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кемеровская область, происшествия