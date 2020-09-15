https://ria.ru/20200915/shakhta-1577242064.html

Тела двух погибших в шахте в Кузбассе подняли на поверхность

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области подтвердило гибель двух горняков после аварии на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе, сообщает... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:01

2020-09-15T08:01

2020-09-15T08:15

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 15 сен - РИА Новости.</strong> Следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> подтвердило гибель двух горняков после аварии на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе, сообщает пресс-служба ведомства.Сообщалось, что в понедельник на шахте "Чертинская-Коксовая" произошло обрушение кровли штрека, в результате чего один горняк погиб, еще с одним связь была потеряна. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте были остановлены. Предварительной причиной обрушения, по мнению руководства Сибирского управления Ростехнадзора, могло стать нарушение требований промбезопасности. Прокуратура и СК Кузбасса по данному факту организовали проверки. Позже источник сообщил о том, что второй горняк в понедельник вечером был обнаружен мертвым."В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37- и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших", - говорится в сообщении.Местные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-УГОЛЬ" шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая", расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия